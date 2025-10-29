Preminuo ugledni hrvatski odvjetnik, dvaput je htio postati predsjednik Hrvatske

U Zagrebu je u 78. godini života, nakon duge i teške bolesti, preminuo ugledni šibenski odvjetnik Ivan Rude, piše Šibenski.hr. Rođen je u Šibeniku 5. prosinca 1947. godine, a pravničku karijeru započeo je u bivšoj općini Šibenik i u Nacionalnom parku Krka, od njegovog osnivanja. Kasnije je otvorio poznatu odvjetničku kancelariju u centru Šibenika.

Rude je bio najpoznatiji kao stečajni upravitelj brojnih hrvatskih tvrtki, uključujući Reviju, TLM-ove prešaonice, Autotransport, Radio Šibenik i Nautu Lamjanu. Jedno vrijeme bio je i predsjednik Udruge stečajnih upravitelja Hrvatske, a stečaj Revije kojim je rukovodio trajao je gotovo 20 godina, jedan od najdužih u povijesti Hrvatske.

Uz pravnički rad, Rude je bio poznat i po političkim ambicijama. Pokušao je kandidirati se za predsjednika 2014. i 2019. godine kao predstavnik “trećeg puta” između Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović, no zbog problema s prikupljanjem potpisa nije uspio ući u utrku.