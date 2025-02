Preminuo sin čovjeka po kojem je snimljen hrvatski film nominiran za Oskara: Jučer prvi put stao pred kamere

Sin Tome Buzova, čovjeka koji nije želio šutjeti i po čijoj je priči snimljen kratkometražni film nominiran za Oscara, preminuo je. Darko Buzov, jedino dijete Tome Buzova, jučer je zauvijek otišao, upravo na datum kad je prije 32 godine njegov otac, vođen vlastitom savješću i osjećajem za pravdu, ustao u obranu nevinih i zbog toga platio najveću cijenu, prenosi Dnevnik.hr.

Toma Buzov, umirovljeni časnik JNA-e, bio je među dvadesetak putnika otetih iz vlaka Beograd - Bar u Štrpcima 1993. godine. Za razliku od ostalih, on nije bio predviđena meta zloglasne paravojne skupine Osvetnici. Njegovo ime i prezime nisu bili „nepoželjni“, no on je odlučio stati uz one koje su zlostavljači obilježili, te je upravo zbog toga ubijen.

Prema njegovoj je priči hrvatski redatelj Nebojša Slijepčević snimio kratkometražni igrani film koji je dospio u utrku za najcjenjeniju nagradu Oscar.

Darko Buzov jučer se prvi put pojavio pred kamerama u emisiji Provjereno na Novoj TV, gdje je ispričao priču o svome ocu.

