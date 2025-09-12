Preminuo poznati hrvatski novinar Robert Valdec

Preminuo je poznati novinar i bivši voditelj emisije Istraga Robert Valdec, javlja Dnevnik.hr. Vijest je iznenadila mnoge jer je riječ o jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih reportera, čiji je rad obilježio domaću novinarsku scenu.

Svoju karijeru započeo je 1994. godine u Večernjem listu, gdje je godinama radio kao reporter. Njegov prepoznatljiv stil i britko pero ubrzo su ga izdvojili među kolegama, a sposobnost da složene teme prikaže jasno i zanimljivo postala je njegov zaštitni znak. Posebno se istaknuo u ratnom izvještavanju, odlazeći na prva crte bojišnice i donoseći potresne priče s terena u vremenima kada su mnogi zazirali od takvih zadataka.

Širu prepoznatljivost stekao je kao voditelj i autor emisije Istraga na Novoj TV, koja se prikazivala od 2005. do 2009. godine. Nakon završetka emisije povukao se s televizije, a 2009. objavio je knjigu Deadline. U prosincu je sam Valdec na Facebooku objavio kako je imao infarkt, a prema informacijama Dnevnika, u travnju je ponovno doživio infarkt te je pao u komu radi koje je bio hospitaliziran u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama.