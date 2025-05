Preminuo je general Mate Laušić: Imao je moždani udar

Umro je general Mate Laušić, potvrdio je za net.hr Ljubo Česić Rojs. General Laušić, jedan od ključnih ljudi hrvatskog sigurnosnog sustava tijekom Domovinskog rata i prvi šef osiguranja predsjednika Franje Tuđmana, imao je u subotu moždani udar. Prebačen je u KBC-u Zagreb gdje su mu se liječnici borili za život. "Preminuo naš kolega i suborac general pukovnik Mate Laušić. Prije smrti primio je bolesničko pomazanje", kazao je Rojs te dodao kako će se komemoracija održati u hrvatskom generalskom zboru.

Laušić je u javnosti najpoznatiji po tome što je u studenom 1990. godine imenovan za šefa osiguranja prvog hrvatskog predsjednika, u izuzetno osjetljivom razdoblju stvaranja neovisne države. Njegova uloga u tom turbulentnom vremenu bila je iznimno važna jer je upravo on vodio brigu o sigurnosti čovjeka koji je bio simbol hrvatske borbe za samostalnost.

No, njegova karijera u sigurnosnom sustavu seže daleko prije toga. Od 1971. do početka 1990-ih, Laušić je radio u policiji na poslovima suzbijanja kriminaliteta, gdje je postupno napredovao kroz sustav. Obnašao je niz odgovornih dužnosti – od šefa odsjeka za borbu protiv krijumčarenja i krivotvorenja, preko inspektora za nadzor zakonitosti rada u Ministarstvu unutarnjih poslova, do pomoćnika načelnika Sektora za suzbijanje kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke.

Tijekom ratnih i poratnih godina ostao je važna figura u obrambenom i sigurnosnom aparatu Republike Hrvatske. Njegova predanost i profesionalnost ostavile su dubok trag u formiranju hrvatskih sigurnosnih službi.