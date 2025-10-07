Preminuo dr. Drago Rubala, kolege se emotivno oprostili: 'Neumorno je čuvao duh narodne pjesme'

U 77. godini života preminuo je dr. Drago Rubala (1948. – 2025.), cijenjeni liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj. Rubala je bio poznat po svojoj toplini, vedrini i ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi, koju je godinama promovirao kroz svoje emisije.

Na službenoj Facebook stranici Radio Banovine kolege su se emotivno oprostili od njega: „S tugom javljamo da nas je napustio dr. Drago Rubala, liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj kojeg će mnogi pamtiti po njegovoj prepoznatljivoj toplini, vedrini i iskrenoj ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi. Kroz svoju emisiju promicao je bogatu glazbenu baštinu Hrvatske te neumorno čuvao duh narodne pjesme i običaja. Njegov doprinos očuvanju kulturnog identiteta ostat će trajno zapisan u srcima brojnih gledatelja i poštovatelja. Počivao u miru.“ - stoji u objavi.