Preminuo Dick Cheney, bivši potpredsjednik SAD-a

Bivši potpredsjednik SAD-a Dick Cheney preminuo je od komplikacija nakon upale pluća te srčanih i vaskularnih bolesti, izjavila je njegova obitelj. U izjavi, obitelj je navela da je 84-godišnjak bio okružen suprugom Lynne, kćerima Liz i Mary te drugim članovima obitelji, prenosi Sky News. Richard Bruce Cheney rođen je 30. siječnja 1941. u Lincolnu, u Nebraski. Služio je uz republikanskog predsjednika Georgea W. Busha dva mandata između 2001. i 2009. godine.

Cheney je posljednjih godina, i dalje tvrdokorni konzervativac, u velikoj mjeri bio izopćen iz svoje stranke zbog intenzivne kritike predsjednika Donalda Trumpa kojeg je označio kao "kukavicu". Svoj posljednji glas na predsjedničkim izborima 2024. dao je liberalnoj demokratkinji Kamali Harris, piše CNN.

Za njega se govori kako je bio glavni arhitekt "rata protiv terorizma“ koji je odveo zemlju u rat u Iraku. Cheney je bio u Bijeloj kući 11. rujna 2001. godine, a u trenutku kada je drugi oteti avion udario u Svjetski trgovački centar u New Yorku, rekao je da je postao promijenjen čovjek, odlučan osvetiti napade.

"U tom trenutku ste znali da je to namjerno djelo. To je bio teroristički čin“, prisjetio se tog dana u intervjuu 2002. godine. Cheney je 2005. inzistirao da su on i drugi visoki dužnosnici djelovali na temelju "najboljih dostupnih obavještajnih podataka“ u to vrijeme. Govoreći o ratu u Iraku 2015. godine, rekao je: "Bila je to prava stvar tada. Vjerovao sam u to tada i vjerujem sada."