Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
Poslušaj
Prijavi grešku
U 85. GODINI

Preminuo Dick Cheney, bivši potpredsjednik SAD-a

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
04.11.2025.
u 12:30

Služio je uz republikanskog predsjednika Georgea W. Busha dva mandata između 2001. i 2009. godine

Bivši potpredsjednik SAD-a Dick Cheney preminuo je od komplikacija nakon upale pluća te srčanih i vaskularnih bolesti, izjavila je njegova obitelj. U izjavi, obitelj je navela da je 84-godišnjak bio okružen suprugom Lynne, kćerima Liz i Mary te drugim članovima obitelji, prenosi Sky News. Richard Bruce Cheney rođen je 30. siječnja 1941. u Lincolnu, u Nebraski. Služio je uz republikanskog predsjednika Georgea W. Busha dva mandata između 2001. i 2009. godine. 

Cheney je posljednjih godina, i dalje tvrdokorni konzervativac, u velikoj mjeri bio izopćen iz svoje stranke zbog intenzivne kritike predsjednika Donalda Trumpa kojeg je označio kao "kukavicu". Svoj posljednji glas na predsjedničkim izborima 2024. dao je liberalnoj demokratkinji Kamali Harris, piše CNN.

Za njega se govori kako je bio glavni arhitekt "rata protiv terorizma“ koji je odveo zemlju u rat u Iraku. Cheney je bio u Bijeloj kući 11. rujna 2001. godine, a u trenutku kada je drugi oteti avion udario u Svjetski trgovački centar u New Yorku, rekao je da je postao promijenjen čovjek, odlučan osvetiti napade. 

"U tom trenutku ste znali da je to namjerno djelo. To je bio teroristički čin“, prisjetio se tog dana u intervjuu 2002. godine. Cheney je 2005. inzistirao da su on i drugi visoki dužnosnici djelovali na temelju "najboljih dostupnih obavještajnih podataka“ u to vrijeme. Govoreći o ratu u Iraku 2015. godine, rekao je: "Bila je to prava stvar tada. Vjerovao sam u to tada i vjerujem sada."
Ključne riječi
SAD Dick Cheney

Komentara 1

Pogledaj Sve
EN
Enterprise
13:29 04.11.2025.

Kako komentirati smrt Cheneya a ne dobiti crveni karton 😅?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja