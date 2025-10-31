Preminuo bivši albanski premijer koji je pobjegao iz zatvora s još tisuću zatvorenika

Bivši albanski premijer i vođa albanske ljevice nakon pada komunizma, socijalist Fatos Nano, umro je u petak u Tirani u dobi od 73 godine, rekao je albanski premijer Edi Rama, prenosi afp. Rođen u Tirani 1952., Fatos Nano, sin bivšeg direktora albanske televizije, počeo je karijeru kao ekonomist na Institutu za marksističko-lenjinističke studije 1978., na vrhuncu komunističke diktature Envera Hoxhe. Profesor političke ekonomije na Sveučilištu u Tirani za vrijeme diktature, preobratio se na tržišnu ekonomiju i nakon pada režima u proljeće 1990. kratko je vrijeme bio predsjednik prijelazne vlade. U lipnju 1992. bio je izabran na čelo Socijalističke stranke, nasljednika jedine političke stranke iz vremena diktature, ali koja je usvojila liberalnu ekonomsku politiku.

Godine 1994. bio je osuđen na 12 godina zatvora zbog pronevjere sedam milijuna dolara talijanske pomoći. No 1997. albansko gospodarstvo urušilo se zbog Ponzijevih shema. MMF i Svjetska banka upozoravali su na rizike, ali tadašnja vlada, konzervativci iz Demokratske stranke, nije ništa poduzela. Tisuće osiromašenih Albanaca su se pobunile. Zatvori su otvorili vrata 13. ožujka i Nano je pobjegao zajedno s tisućama drugih zatvorenika. Ubrzo nakon toga svi su amnestirani. Premijer je ponovno bio od lipnja 1997. do listopada 1998. i od 2002. do 2005. nakon čega je definitivno završio političku karijeru i prepustio mjesto predsjednika Socijalističke stranke sadašnjem premijeru Ediju Rami.