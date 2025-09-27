FOTO Užas na svadbi u Šibeniku: Žena ozlijeđena pirotehničkim sredstvom

Večeras je u centru Šibenika, tijekom svadbene proslave, došlo do ranjavanja ženske osobe, javio nam je čitatelj. A iz PU šibensko-kninske kazali su nam da je u centru grada oko 19 sati došlo do incidenta s pirotehničkim sredstvom. Sve se dogodilo na obali Franje Tuđmana, na stepenicama ispred katedrale, rekli su. Ozlijeđena je prevezena u Opću bolnicu Šibenik, gdje je u tijeku medicinska obrada, a jedna osoba je privedena te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

