JEDNA OSOBA PRIVEDENA

FOTO Užas na svadbi u Šibeniku: Žena ozlijeđena pirotehničkim sredstvom

27.09.2025.
u 20:36

Sve se dogodilo na obali Franje Tuđmana, na stepenicama ispred katedrale.

Večeras je u centru Šibenika, tijekom svadbene proslave, došlo do ranjavanja ženske osobe, javio nam je čitatelj. A iz PU šibensko-kninske kazali su nam da je u centru grada oko 19 sati došlo do incidenta s pirotehničkim sredstvom. Sve se dogodilo na obali Franje Tuđmana, na stepenicama ispred katedrale, rekli su. Ozlijeđena je prevezena u Opću bolnicu Šibenik, gdje je u tijeku medicinska obrada, a jedna osoba je privedena te je u tijeku kriminalističko istraživanje.
