Ekskluzivno doznajemo: Premijeru Plenkoviću prijeti se novičokom!

A za izdajnike jedan od lijekova je i novičok. Tu je prijetnju, u kojoj se spominje smrtonosni nervni otrov, primio jučer premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, ekskluzivno doznaje Večernji list.

On je jučer u središnjici stranke dobio pismo s bijelim prahom u kojem mu se prijeti smrću, doznajemo iz Vlade. Policija je izuzela omotnicu sa sumnjivim sadržajem i provodi očevid.

Tekst poruke koja je bila u omotnici završava s riječima “a za izdajnike jedan od lijekova je i novičok”.

Podsjetimo, nakon napada na Markovom trgu u ponedjeljak u kojem je napadač ranio policajca ispred Vlade i počinio samoubojstvo, premijer je ustvrdio kako sumnja da je meta napada bio on osobno.

Danas je uhićen muškarac (63) koji živi u istom selu kao pokojni napadač, Danijel Bezuk, a policija je utvrdila da je nakon napada govorio kako je Bezukova meta bio Plenković i kako on sam mašta o tome da ga ubija. Kod njega je pronađeno i vatreno oružje te eksplozivne tvari.

VIDEO: Premijer Plenković na sjednici Vlade: "Ovaj napad s Markovog trga ima i elemente terorističkog akta!"

Novičok je postao poznat javnosti kad je u britanskom Salisburyju 2018. otrovan bivši dvostruki agent Sergej Skripal i, kao kolateralna žrtva njegova kći Julija, a tragove tog otrova pronašli su njemački liječnici u tijelu Alekseja Navaljnog.

Novičok je kemijski spoj koji je nastajao gotovo 15 godina u tajnom laboratoriju SSSR-a tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća. Pripadao je sasvim novoj vrsti otrova, organofosfatima, i pokazao se otrovnijim čak i od do tada najotrovnijeg VX-a.

- Plan je bio taj da se razvije bojni otrov koji neprijatelja može onesposobiti za borbu za manje od 10 minuta. Nama je uspjelo postići djelovanje za između pet i šest minuta - opisao je za BBC nastanak otrova Vladimir Ugljev, jedan od dvojice znanstvenika koji su po narudžbi vojnog vrha sintetizirali otrov.

- Otrov djeluje tako da blokira jedan enzim koji dovodi do pojačanja pulsa. Tijelo se trza, čovjek se bori, mišići se stalno pokreću. Na kraju se potroši sva energija u stanicama i tako čovjek umire vrlo brzo, objasnio je Ugljev.

VIDEO: Stric napadača s Markova trga: "Da je divljak, pijanac ili agresivan, znalo bi to selo. On to nije bio. Shrvani smo."