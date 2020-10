Uhićen 63-godišnjak koji je prijetio Plenkoviću: 'Bezuk je htio ubiti premijera, a i ja maštam o tome'

Policija je Večernjem listu potvrdila kako je na području Kutine danas provedena policijska akcija povezana sa slučajem Danijela Bezuka, napadača s Markova trga.

Kako neslužbeno doznajemo privedena je najmanje jedna osoba kod koje je zaplijenjeno i oružje. Više detalja nije poznato, no policija je najavila kako će se tijekom dana očitovati o akciji.

Podsjetimo, ranije ovog tjedna je uhićen pa pušten napadačev otac.

Naime, policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim hrvatskim državljaninom sa šireg područja Kutine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo “Prijetnja” na štetu predsjednika Vlade RH te kazneno djelo “Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari”.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 63-godišnjak, nakon višestrukog pokušaja teškog ubojstva s elementima terorizma na Trgu svetog Marka u Zagrebu, u najmanje dva navrata, različitim osobama izjavljivao kako, sada pokojni, Danijel Bezuk nije imao za cilj ubiti policajce već da vjeruje da bi, da ga je vidio, usmrtio predsjednika Vlade. Pored navedenog, za čin pokušaja teškog ubojstva je naveo kako je pokojni to trebao prepustiti njemu i svom ocu, a za sebe je naveo kako on osobno o tome mašta.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga nadležnog suda, policija je obavila pretrage doma, drugih prostorijama i vozila te je pronađeno više komada vatrenog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari koje je oduzeto.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 63-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke, a policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku.

