Premijer o diplomatkinji: 'Ako je to točno i nije hakirano to je katastrofa'

Mislim da je ministar i Ministarstvo dobro reagiralo, povuklo ju je natrag, oni će danas provesti cijelu proceduru ovih dana i inspekciju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Ako dođe do odluke da je došlo do povrede službene dužnosti, a kako mi se sve čini da je tako, ako je to točno i nije hakirano to je katastrofa - komentar je premijera Andreja Plenkovića na Facebook objave prve tajnice veleposlanstva u Berlinu Elizabete Mađarević.

Premijer je kazao kako je to 'krajnje neprihvatljivo' te da je on bio diplomat.

- Ako ste na dužnosti i na mandatu u zemlji primateljici, to se ne radi - rekao je, prenosi N1.

Na pitanje zašto odmah nije dobila otkaz odgovara da postoji pravna procedura.