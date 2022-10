Premijer Federacije BiH Fadil Novalić stavljen je na crnu listu SAD-a

Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću. Ovo je objavljeno na stranici Vlade SAD-a, a osim Novalića je sankcije dobio i Slobodan Stanković te njegova tvrtka Integral Inženjering iz Laktaša zbog njihove povezanosti s Miloradom Dodikom, koji je od ranije na crnoj listi, piše Vecernji.ba.

"U tjednu prije izbora 2018. godine, Novalić je koristio podatke o umirovljenicima do kojih je došao preko službenog položaja kako bi slao pisma u kojima je navodio svoja postignuća i obećavao povećanje mirovina u zemlji u kojoj pitanje mirovina ima jaku političku važnost", naveli su oni na stranici.

Veleposlanstvo SAD-a u Bosni i Hercegovini se oglasilo nakon što je Ministarstvo financija SAD (OFAC) nametnulo sankcije premijeru FBiH Fadilu Novaliću (SDA) i biznismenu bliskom Dodiku (SNSD) Slobodanu Stankoviću. Reakciju na najnovije američke sankcije pojedincima iz BiH objavili su na službenom Twitter nalogu. "Sjedinjene Američke Države će koristiti sva sredstva koja im stoje na raspolaganju kako bi pozvale na odgovornost one koji podrivaju demokratske procese u BiH ili podržavaju destabilizirajuće aktivnosti", poručeno je iz američkog Veleposlanstva u Bosni i Hercegovini.

The United States will use all tools at its disposal to hold accountable those who undermine BiH’s democratic processes or support destabilizing activities.



