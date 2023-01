Premalo znamo o ljudskoj inteligenciji da bismo je mogli vjerno reproducirati na računalu

Umjetna inteligencija jedna je od uzbudljivijih tema današnjice: prije sedam godina umjetna inteligencija prvi je put pobijedila suparnika ljudskog roda, i to šampiona u intelektualno vrlo zahtjevnoj igri go, koja kombinira strategiju i intuiciju, a samo godinu dana poslije mnogi su ostali zabezeknuti kada je ostvarila još bolji rezultat učeći igrati potpuno samostalno, i to praktički od nule.



Također, u to je vrijeme tehnološki div Google zamijenio svoj deset godina star sustav statističkoga strojnog prevođenja vrlo kvalitetnim sustavom temeljenim na umjetnoj neuronskoj mreži, dok je 2018. predstavljen prvi sustav koji asistira kirurzima u operativnim zahvatima. Posljednjih nekoliko godina gotovo ne prođe mjesec dana a da ne čitamo o nekom najnovijem revolucionarnom i neočekivanom uspjehu u razvoju umjetne inteligencije.