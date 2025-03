Propao dogovor? Rusi tvrde: 'Oborili smo dronove iznad Crnog mora', Trump priznao: 'Moguće da Moskva odugovlači'

Sjedinjene Države postigle dogovor s Ukrajinom i Rusijom o prekidu vatre na Crnom moru i pauzi u napadima na energetsku infrastrukturu

Washington je obećao da će nastojati ukinuti neke financijske sankcije Moskvi

Rusi javljaju da su oborili dronove iznad Crnog mora

Tijek događaja 6:52 - Donald Trump je rekao da je mislio da Rusija želi okončati svoj rat protiv Ukrajine, ali je priznao da Moskva nije nudila brz napredak na tom planu. "Mislim da Rusija želi tome stati na kraj, ali moguće je da odugovlače. Ja sam to radio tijekom godina", rekao je u intervjuu za Newsmax. Odvojeno, rekao je novinarima da "puno napredujemo" u mirovnim pregovorima, dodajući da je u pregovorima bilo "ogromnog animoziteta". "Postoji puno mržnje, kao što vjerojatno možete primijetiti, i to omogućuje ljudima da se okupe, posreduju, arbitriraju i vide možemo li to zaustaviti. I mislim da će uspjeti", rekao jeTrump, prenosi Independent.

6:40 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da manipulira uvjetima koje je postavila kako bi se postigao sporazum o primirju u Crnom moru. "Vidimo kako su Rusi već počeli manipulirati. Već pokušavaju iskriviti dogovore i zapravo prevariti naše posrednike i cijeli svijet," rekao je Zelenski u noćnom obraćanju.

"Postoje apsolutno jasna priopćenja Bijele kuće. Svatko može vidjeti što pišu. A onda postoji nešto o čemu Kremlj ponovno laže: da navodno mir u Crnom moru ovisi o pitanju sankcija i da navodno početak mira u energetskom sektoru datira od 18. ožujka. Moskva uvijek laže," dodao je ukrajinski predsjednik.

6:35 - Ukrajinski dronovi oboreni su iznad Crnog mora, tvrdi rusko ministarstvo obrane nekoliko sati nakon što je dogovoreno djelomično primirje. Devet dronova uništeno je iznad ruskog teritorija tijekom noći, uključujući pet u regiji Belgorod, dvije u regiji Kursk i još dvije iznad Crnog mora, izvijestio je državni medij TASS, javlja Sky News.Ukrajina još nije komentirala te tvrdnje. Rusko ministarstvo obrane nije reklo jesu li dronovi bili usmjereni na ciljeve u Crnom moru ili su samo letjeli iznad voda.

U utorak su Ukrajina i Rusija dogovorile privreme ni prekid vatre koji uključuje Crno more i udare na energetsku infrastrukturu. Došlo je nakon što su se američki dužnosnici odvojeno sastali s ruskim i ukrajinskim izaslanstvima u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji.

6:00 - Sporazum o pomorskoj sigurnosti u Crnom moru ima za cilj vratiti Moskvu na predvidljiva tržišta žitarica i gnojiva koja bi omogućila profit i osigurala globalnu sigurnost hrane, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u primjedbama objavljenim kasno u utorak. "Želimo da tržište žitarica i gnojiva bude predvidljivo, tako da nas nitko ne pokušava 'otjerati' od toga", rekao je Lavrov za rusku državnu televiziju Channel One. "Ne samo zato što želimo... ostvariti legitimnu dobit u poštenom natjecanju, već i zato što smo zabrinuti za stanje sigurnosti hrane u Africi i drugim zemljama globalnog juga", dodao je.