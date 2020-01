Preko interneta naručio vuneni džemper, poludio kada je vidio što mu je stiglo

Muškarac po imenu Dan Sheehan poželio je imati vuneni džemper poput Chrisa Evansa u filmu Knives Out (Nož u leđa) koji je jučer nominiran za Oscara u kategoriji najbolji originalni scenarij.

Džemper je odlučio kupiti preko interneta te je na jednoj norveškoj stranici našao idealan i to za vrlo razumnu cijenu.

Naručio ga je i platio, no kada mu je paket stigao na kućnu adresu i više je nego ostao iznenađen.

Losing my mind because i ordered what I thought was a very affordable wool sweater (like Chris Evans in Knives Out obviously) from a Norwegian website and what I got was the raw materials necessary to create said sweater myself pic.twitter.com/7G3GCYDGSf