Prekid trudnoće do 12. tjedna, a bolnici koja odbije pobačaj kazna 500.000 kuna

U Saboru bi u proceduru danas trebao biti upućen novi prijedlog Zakona o pobačaju, ali ne onaj Ministarstva zdravstva, nego stranke Demokrati, odnosno saborskog zastupnika Miranda Mrsića koji joj je na čelu.

Mrsićev zakon znatno se razlikuje od aktualnog iz 1978. godine za koji je i Ustavni sud kazao da se mora osuvremeniti te za to dao i rok od dvije godine koji istječe početkom ožujka, no na koji će se, s obzirom na izjave ministra zdravstva Milana Kujundžića, očito još morati čekati.

Stav o prizivu savjesti

Prema aktualnom zakonu trudnoća se može prekinuti do isteka deset tjedana od dana začeća. Mrsić predlaže da se prekid mora ženama omogućiti do 12 tjedana gestacijske dobi. Zdravstvene ustanove u kojima se obavljaju namjerni prekidi trudnoće opće su bolnice, kliničke bolnice i klinički bolnički centri i one su dužne osigurati uvjete za izvođenje namjernog prekida trudnoće. U slučaju priziva savjesti bolnica je, predlaže Mrsić, obvezna zaposliti specijaliste za ženske bolesti i porode koji nisu iskazali priziv savjesti, a pri zapošljavanju liječnika specijalista dužna je pribaviti i stav zaposlenika o sterilizaciji i namjernom prekidu trudnoće.

Prekid trudnoće nakon navršenih 12 tjedana gestacije može se obaviti na zahtjev trudnice samo ako postoji rizik da trudnica ili dijete budu ugroženi nastavkom trudnoće i porodom, ako se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti pogoršanje zdravlja žene, kada se može s velikom sigurnošću očekivati da će se roditi dijete s teškim tjelesnim i neurološkim nedostacima i kada je začeće posljedica kaznenog djela silovanja, obljube nad nemoćnom ili maloljetnom osobom, obljube zloupotrebom položaja... a o čemu treba odlučiti prvostupanjsko i drugostupanjsko povjerenstvo. Postupak za namjerni prekid trudnoće nakon 22. tjedna trudnoće vodi i o njemu odlučuje etičko povjerenstvo zdravstvene ustanove. Pri tome Mrsić predlaže da članovi povjerenstva ne mogu biti liječnici specijalisti koji su iskazali priziv savjesti.

Nema odlučnosti

Nadalje, po starom zakonu troškove prekida trudnoće snosi trudna žena, a po Mrsićevu trošak pobačaja, ali i trošak kontracepcije pada na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Predloženim zakonom utvrđene su i novčane kazne, i to drakonske za povredu zakona. Pa bi se tako s čak 500.000 kuna kažnjavale sve bolnice koje ne bi omogućile provođenje pobačaja u skladu sa zakonom, dok bi se sa sto tisuća kuna kaznila odgovorna osoba u bolnici.

Mrsić će za svoj zakon tražiti potporu oporbenih stranaka kako bi mogao ići u hitnu proceduru. Poziva sve stranke i vladajuće da ga podrže jer “na suvremen i primjeren način uređuje pravo žena na izbor”. Nedopustivim drži to da Vlada neće poštovati odluku Ustavnog suda i da neće u roku pripremiti zakon kojim će se urediti pitanje pobačaja iako je za to, kaže, bilo vremena.

– Ali očito nema dovoljno hrabrosti i odlučnosti da se pitanje prekida trudnoće uredi na suvremen i razuman način, bez ideoloških ograničenja i bez zadiranja u pravo žena na izbor. Objašnjenja i isprike ministra Kujundžića koja slušamo sramotna su jer pokazuju nepoštivanje institucija države i, što je još važnije, nepoštivanje žena. Mi smo pokazali da je moguće pripremiti zakon, sada pozivamo sve političke stranke, pa i vladajuće da pokažu razum i podrže prijedlog – poručio je Mrsić.

VIDEO Demografska slika Hrvatske