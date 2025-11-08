Pregled za 400 dana – kao da si rekao 'plati privatno'

Bolnički će liječnici ubuduće moći raditi privatno ako u bolnici u kojoj su zaposleni lista čekanja za zdravstvenu uslugu koju namjeravaju raditi u privatnoj klinici ne prelazi 150 dana. Čekaju li pacijenti dulje od 150 dana na tu uslugu, liječnik ne može dobiti dopusnicu za privatni rad. Svaka tri mjeseca pratit će se rad doktora koji žele raditi i privatno. Takvu će uputu ministrica Irena Hrstić ravnateljima poslati ovih dana, a mogu je početi primjenjivati već od 1. prosinca, kazala je Irena Hrstić u petak na drugom danu konferencije Udruge poslodavaca u zdravstvu u Opatiji. Formu upute umjesto prije najavljivanog pravilnika objasnila je većom operativnošću i kriterijima koji će, pokažu li se dobrima, postati normativni akt.

Novinari su ministricu pitali kako se uz tri milijuna prekovremenih sati, koliko bilježe bolnički doktori, može raditi i privatno. – To je pitanje za milijun dolara, da ne kažem za tri milijuna! Nemam odgovor, mislim da oni koji rade prekovremeno ne rade privatno – kazala je ministrica. Valja napomenuti da smo isto pitanje postavili i šefici Liječničkog sindikata dr. Renati Čulinović Čaić. Ona je ustvrdila da se jedni "ubijaju" radeći prekovremeno u bolnici, dok se drugi "švercaju", ali privatno rade i jedni i drugi. Na panelu o ovoj temi direktor UPUZ-a Dražen Jurković upozorio je na to da najprije treba utvrditi utječe li privatni rad na čekanje u bolnicama. Međutim, nelogičnim smatra što HZZO sklapa ugovore s privatnim ustanovama koje zapošljavaju liječnike iz javnih ustanova koje imaju liste čekanja. Time dodatno plaćaju one koji su uzrokovali problem u javnoj bolnici, kaže. Zaprepastila ga je uputnica koju je nedavno vidio.

– Na njoj je stajalo da će pacijent dobiti termin za pretragu u roku od 90 dana, a samu pretragu u roku od 365 dana. Kao liječnik pitam se: Pa koja je to pretraga koja mi treba za 400 dana?! Imamo nelogične stvari u sustavu! Ma to je kao da si mu rekao: "Idi i plati privatno", a daje 16,5 posto za zdravstvo svaki mjesec! – rezolutno je ustvrdio Jurković. Slovenija je nedavno jasno razgraničila rad liječnika u javnom i privatnom zdravstvu. No, postojeće dopusnice za privatni rad istječu u lipnju sljedeće godine i do tada oni koji ih imaju mogu raditi privatno, objasnio je Jakob Ceglar iz slovenskog Zavoda za zdravstveno osiguranje. Učinci ovog razgraničenja javnog i privatnog znat će se tako tek sljedeće godine. Ministricu Irenu Hrstić u Opatiji pitali su kako vidi hrvatsko zdravstvo za deset godina.

– Da ti za zdravstvenu uslugu ne treba poznanstvo – odgovorila je i zaradila pljesak. Poslije se donekle korigirala izjavivši da je to "više mit nego stvarnost". – Na jako smo dobrom putu da to napravimo, a to će ići uvođenjem kvalitete, tj. akreditiranja zdravstvenih ustanova i kategorizacijom bolnica. Moramo biti sigurni da će pacijent s koronarnom bolešću iz Gospića, Pule ili s Lastova uvijek dobiti jednaku zdravstvenu uslugu – vjeruje Irena Hrstić. Na bolnu temu koja muči hrvatske građane – liste čekanja – tvrdi da treba razdvojiti čekanje na elektivni ili hitni pregled. Ministarstvo zdravstva je, otkriva, cijelu prošlu godinu radilo na kriterijima za naručivanje i napravili su ih za ultrazvuk srca i cijelo područje magneta. – Tek kad napravimo kriterije za sve dijagnostičke postupke, znat ćemo kolike su liste čekanja, a kolike liste želja – smatra. Primijetila je da se onkološka uputnica, koja inače omogućuje ubrzani postupak kod sumnje na maligne bolesti, premalo koristi, a razlog je možda to što se za nju slabo zna ili u tome što je riječ o tzv. C uputnici, na čije izdavanje HZZO nije dobrohotno gledao.

– Srednje vrijeme čekanja za pretrage je 144 dana. Najprije trebamo utvrditi jasne indikacije područja, sustave naručivanje, vremenske okvire za čekanje i treba maksimalno digitalizirati sustav – navela je ministrica korake koje tek treba napraviti, dajući time do znanja da taj problem zapravo neće tako skoro biti riješen. Referirajući se na ključnu rečenicu koju je o poslovanju bolnica izrekao direktor UPUZ-a Dražen Jurković, da ako je "šest ravnatelja u minusu, to je problem tih ravnatelja, ali ako ih je u minusu 60, onda sustav nije dobar", ministrica je kazala kako je ona apsolutno "za" tripartitno ugovaranje cijena jer postojeći model financiranja bolnica treba mijenjati.