Predstavnica stanara ostavila poruku zbog studenta u izolaciji: 'Zovite policiju ako ga vidite'

U vrijeme pandemije koronavirusa, dok domaći i svjetski autoriteti pozivaju na promišljenost i solidarnost, društvenim mrežama kruži fotografija natpisa zalijepljenog u haustoru jedne zgrade u Zagrebu.

- U zgradu se vratio student iz Slovenije, koji mora biti u izolaciji. Upitno je tko će njemu donositi namirnice! Živi sam. Molim vas ako ga vidite da izlazi prijavite policiji. Svi smo ugroženi i nemojmo biti ne odgovorni - upozorava poruka ispisana velikim tiskanim slovima, koju prenosimo bez pravopisnih intervencija.

No zanimalo nas je je li itko od stanara zgrade, prije nego što su stavili obavijest, ponudio pomoć studentu dok je izoliran, jesu li ga pitali treba li mu dostaviti namirnice, ima li koga tko mu može priskočiti tijekom tih 14 dana...

Poruku je, kako doznaje 24sata, napisala predstavnica stanara te zgrade.

Predstavnica stanara sama je naknadno potvrdila da je sadržaj poruke njenih misli djelo.

- To je hrvatski student. Nije nas obavijestio da je u izolaciji. Mislim da to nije u redu. Ne znam je li napuštao izolaciju, masa ljudi me zvala i rekla da uopće ne znaju tko je on. Jedna gospođa je rekla da je mogao biti kod mene i puhati u mene, a da ja ne znam - kazala je za 24sata zabrinuta predstavnica.

- Nitko ne radi stigmu. Da je normalni odnos, došao bi i rekao: Gospođo, ja sam u izolaciji. Mi ne znamo ima li koga tko će ga podvoriti. Da je nazvao mene, mi suvlasnici bismo se pobrinuli da dobije hranu i sve ostalo. Mislim da je ovo vrlo neozbiljno - uvjerena je zastupnica zgrade.