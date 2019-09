Predstavljeni rezultati UNICEFO-ova istraživanja o utjecaju hrvatskih tvrtki na dječja prava

Na konferenciji „Djeca su naš najvažniji posao” predstavljeni su rezultati prvog nacionalnog istraživanja o utjecaju poslovnog sektora na dječja prava te Savjetodavno tijelo za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje, koje će pod vodstvom UNICEF-a raditi na ostvarivanju dječjih prava u poslovnoj zajednici, navodi se u priopćenju UNICEF-a.

Glavni su ciljevi ovog istraživanja, koje je pokrenuo UNICEF, razumjeti do koje su mjere dječja prava prepoznata kao dio društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj te utvrditi najvažnije prepreke i motivacijske čimbenike za poduzeća i ostale dionike u Hrvatskoj za veći angažman oko dječjih prava.

Jedan je od najvažnijih zaključaka istraživanja da je svijest o potencijalnom utjecaju poslovnog sektora na dječja prava u Hrvatskoj relativno niska. Samo 6% ispitanika smatra da poslovanje poduzeća u kojem rade ima velik utjecaj na dječja prava, njih 48% smatra da njihova poduzeća u određenoj mjeri utječu na dječja prava, a gotovo 41% ispitanika smatra da njihova poduzeća nemaju utjecaj na prava djece u Hrvatskoj.

U odnosu na proizvode, usluge i marketing:

2/3 ispitanih poduzeća ne radi procjenu utjecaja proizvoda i usluga na djecu.

procjenu utjecaja proizvoda i usluga na djecu. Više od 60% ispitanih poduzeća ne procjenjuje kvalitetu proizvoda ili usluga namijenjenih djeci.

kvalitetu proizvoda ili usluga namijenjenih djeci. Više od polovice (59%) ispitanih poduzeća ne koristi kodekse vezane uz djecu u marketingu/oglašavanju (npr. Kodeks oglašavanja i tržišnog komuniciranja Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje).

U odnosu na zaposlenike (roditelje):

Većina ispitanih poduzeća omogućuje: fleksibilnost odlaska na bolovanje zbog bolesti djeteta (94%), povratak majki s rodiljnoga dopusta na sigurno radno mjesto (93%), roditeljski dopust za očeve (93%) i slobodne dane za očeve povodom rođenja djeteta (91%).

zbog bolesti djeteta (94%), povratak majki s rodiljnoga dopusta na sigurno radno mjesto (93%), roditeljski dopust za očeve (93%) i slobodne dane za očeve povodom rođenja djeteta (91%). Više od polovice ispitanika (60%) navodi da se u poduzeću u kojem rade ne poštuje okvir radnog vremena , ali ih 55% navodi da poduzeće u kojem rade pruža mogućnost fleksibilnog radnog vremena.

, ali ih 55% navodi da poduzeće u kojem rade pruža mogućnost fleksibilnog radnog vremena. 64% ispitanih poduzeća nema financijske programe pomoći za djecu zaposlenika u slučaju bolesti, odnosno naknade za djecu s teškoćama u razvoju.

U odnosu na djecu u zajednici (podržavanje prava djece):

80% poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju uvijek je ili ponekad spremno pomoći djeci u slučaju iznenadnih katastrofa.

u slučaju iznenadnih katastrofa. 47% poduzeća sudjeluje u podupiranju programa r azvoja lokalne zajednice.

Njih 66% kroz filantropske aktivnosti (donacije) sudjeluje u pružanju financijske potpore najugroženijim obiteljima, 55% ulaže u inicijative za podršku ranom razvoju djece, 42% ulaže u podršku djeci s teškoćama, a 11% provodi ili podržava akcije s ciljem poticanja socijalizacije djece romskoga podrijetla.

- Vjerujem da će ovo istraživanje, prvo takve vrste u Hrvatskoj, pridonijeti boljem razumijevanju utjecaja poduzeća na dječja prava te da će predstavljati dobar vodič za daljnji razvoj društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj. Djeca su naš najvažniji posao, i stoga UNICEF želi pomoći poduzećima da još više doprinesu poboljšanju života djece u Hrvatskoj, izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Kako bi potaknuo poslovnu zajednicu na veći angažman na korist djece, UNICEF je pokrenuo osnivanje Savjetodavnog tijela za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje, koje će djelovati kao platforma za razmjenu znanja i dobrih praksi za bolje poštovanje i ostvarivanje dječjih prava u poslovnoj zajednici.

Poseban gost konferencije bio je Ishmael Beah, UNICEF-ov ambasador dobre volje te međunarodno priznati autor bestselera A Long Way Gone, Memoirs of a Boy Soldier. Nekadašnji dječak vojnik iz Sijera Leonea iza sebe ima nevjerojatnu životnu priču, koju je u inspirativnom govoru podijelio sa sudionicima konferencije, navodi se u priopćenju UNICEF-a.