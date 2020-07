Predsjednik županijskog SDP-a dao ostavku: SDP-u slijedi bolno prizemljenje već na lokalnim izborima

Kako što je i najavio na sjednici Gradskog odbora SDP-a u subotu, predsjednik sisačko-moslavačke županijske organizacije SDP-a Nikola Domitrović sinoć je na svom Facebook profilu potvrdio kako je s jučerašnjim danom istupio iz članstva SDP-a, a samim time prestaje i njegovo obnašanje funkcije županijskog predsjednika SDP-a Sisačko - moslavačke županije.

VL: Zbog čega ste se odlučili na ostavku?



NIKOLA DOMITROVIĆ: Odluka o ostavci na mjesto predsjednika županijske organizacije prethodila je odluci o napuštanju članstva koja je donijeta jučer na sjednici Glavnog odbora stranke. Loš rezultat na izborima u našoj županiji, unatoč tome što nisam kao predsjednik županijske organizacije određivao ključne stvari za izbore, moralno me i politički obvezuje da snosim odgovornost. Prije dvije godine, kada je bila unutarstranačka kampanja, obećao sam ljudima u stranci da ću se pokušati izboriti da SDP SMŽ dobije dva zastupnika.

Nažalost, unatoč odličnim mjestima na listi 1., 5., 7. i 13., što je najbolje za našu organizaciju do sada, nismo uspjeli to ostvariti i smatrao sam da je odgovoran čin snositi političku odgovornost. Iako su me najbliži suradnici privremeno odgovorili od toga, stvari koje sam vidio i koje sam doživio na sjednici Glavnog odbora stranke ponukale su me na razmišljanje i donio sam odluku o ispitanju iz članstva SDP-a i prestanka obnašanja dužnosti predsjednika županijske organizacije.

Jednostavno mi se čini da se moje viđenje politike i način borbe za vrijednosti socijaldemokracije previše razlikuje od šireg vodstva stranke i da su nam ciljevi borbe u potpunosti drugačiji. Meni je javni interes ispred osobnog, a čini mi se da velikoj većini naših "vodećih" funkcionera to nije.

VL: Mislite li da će se SDP oporaviti od poraza na izborima, ili će ići još dolje...?

NIKOLA DOMITROVIĆ: Osobno mislim da će SDP-u trebati dugo dugo da se oporavi od poraza na izborima, jer je u ovih 10-ak dana pokazao da ništa nismo naučili na greškama iz prošlosti jer nastavljamo istim putem. Odabir ljudi za određene funkcije već su pokazali da se SDP odlučuje na politiku kontinuteta, a ne promjena.

Od SDP-a i članovi i građani očekuju promjene, a vidimo da se to baš neće dogoditi u SDP-u. Mislim da SDP-u slijedi bolno prizemljenje, već na lokalnim izborima, ukoliko se ne dogodi čudo i na ovim unutarstranačkim izborima netko shvati da je SDP-u potrebna promjena u ljudima i da u vodstvu stranke treba biti minimalno 80% novih ljudi. Novih imena i prezimena, novih lica. Sve što se bude povezivalo s SDP-om u posljednjih 10-ak plus godina znači će daljnji pad SDP-a.

VL: Jeste li očekivali ovako loš rezultat SDP-a, a dobar HDZ-a na izborima? Koji je, po Vama, razlog tome?

NIKOLA DOMITROVIĆ: Iskreno, nisam. Ostao sam u šoku kao i većina članica i članova SDP-a kada su došle izlazne ankete. Bio sam oprezan oko anketa s obzirom koje je signale slao teren za vrijeme kampanje, ali ostao sam u šoku kada sam vidio konačan omjer u mandatima. Razloga za poraz ima više, a moje mišljenje je da je sve krenulo krivo na konvenciji nakon što je Davor Bernardić izabran za predsjednika.

Davor Bernardić je pokušao pomiriti nepomirljivo i pružiti ruku pomirenja svima, a dobio je palac dolje i napade odmah. Loš rezultat na parlamentarnim izborima samo je posljedica stvari koje su se nakupljale tri i pol godine. Davor se nije odllučio na promjene u stranci za koje je dobio povjerenje članova, već je odlučio pomirljivo nastaviti s kadrovima koji su izgubili izbore 2015. i 2016.. SDP je već tada trebao krenuti u smjenu generacija i polako uvoditi nova lica na scenu, a nije i dočekao je izbore s iscrpljenom i podijeljenom strankom.

Usudio bi se reći, kao što sam rekao i u Ogulinu, da smo krivo postavili ciljeve i početnu poziciju, zeznuli smo s odabirom određenih koordinatora što je kasnije zakompliciralo i sastavljanje listi, loša i nedovoljna komunikacija s terenom oko konačnog izgleda listi, ali i dugogodišnje klijentelističko opredjeljenje salonske politike umjesto realnog doticaja s ljudima. Odmaknuli smo se od ljudi, postali smo sami sebi dovoljni i dobili smo odgovor od ljudi što misle o tome.