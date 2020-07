Hoće li Grbin ostati jedini kandidat ili će se u igru ubaciti i Mršić

Tko će naslijediti Davora Bernardića na čelu SDP-a i time de facto postati i novi lider oporbe, znat će se 26. rujna. Glavni odbor SDP-a na svojoj je jučerašnjoj sjednici jednoglasno potvrdio odluku Predsjedništva i raspisao izbore za taj datum što znači da od 17. kolovoza, kada odluka stupi na snagu, kreće kandidacijski postupak i za novog šefa i za nove članove Predsjedništva te Glavnog odbora.

Zahvalio im na trudu

Ove aktualne jučer je došao kratko pozdraviti sada bivši šef Davor Bernardić koji je svima zahvalio na trudu koji su uložili u kampanju i na povjerenju koju su mu dali protekle četiri godine. Peđa Grbin za sada je jedini koji je već najavio svoju kandidaturu za novog lidera. Međutim, do izbora je još dosta vremena te je veliko pitanje hoće li i ostati jedini kandidat za čelnu funkciju. Ono što je sigurno jest da mu šanse za to rastu iz dana u dan. I Mišo Krstičević, mladi gradonačelnik Ploča kojeg se smatra predvodnikom tzv. neretvanske skupine koju čine SDP-ovi mladi gradonačelnici i načelnici, a kojeg su mnogi nagovarali na kandidaturu, jučer je takvu opciju definitivno otklonio. Prema Krstičeviću, sada je vrijeme za zajedništvo u stranci iako je, dodao je, za demokraciju bolje da ima više kandidata, što su neki protumačili i kao neizravnu potporu upravo Peđi Grbinu.

Video - Peđa Grbin dao je izjavu za medije uoči Glavnog odbora SDP-a Hrvatske

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice koji se također spominjao kao jedan od mogućih kandidata za novog predsjednika SDP-a, još se nije jasno izjasnio po tom pitanju, ali naši izvori iz stranke kažu da je šansa za to ipak mala.

Tako da je trenutačno najzanimljivije pitanje hoće li se na kandidaturu odlučiti Zvonimir Mršić, bivši gradonačelnik Koprivnice i bivši predsjednik Uprave Podravke koji je dan uoči sjednice Glavnog odbora svim članovima Predsjedništva poslao znakovito pismo u kojemu ih moli da odgode izbore za lipanj iduće godine, odnosno za nakon lokalnih izbora, a da do tada stranka napravi potpuni zaokret, proanalizira zašto gubi izbore i pronađe novu uspješnu formulu. Stanci ne treba novi mesija, napisao je Mršić u tom pismu, već korjenite promjene, što su mnogi, iako mu želja o odgodi izbora nije uslišena, iščitali tako da Mršić ipak nije potpuno bez ambicije da preuzme stranku.

Moguća vrlo tijesna bitka

Ima li Mršić takvih želja, ali i kakve bi mu bile šanse, jučer je među članovima SDP-a bila jedna od zanimljivijih tema, a nekoliko dobro upućenih članova tvrdilo je da bi bitka između Grbina i Mršića, dođe li do nje, bila vrlo tijesna. Što znači da bi vjerojatno porasle šanse da se ionako podijeljena stranka još više rasloji pa je to razlog zbog kojeg se neki ugledni članovi nadaju jednom kandidatu. Naime, nema sumnje da bi se Mršića automatski svrstalo u “bernardićevce“ iako on realno nije sudjelovao u stranačkim bitkama protekle tri godine.

– Najbitnije mi je da izborni ciklus prođe bez teških riječi, bez povišenih tonova, da se stanka ne dijeli oko kandidata, a ako budu dva kandidata, da to bude fer i poštena borba i da SDP izađe jači s novim rukovodstvom koje će pripremiti stranku za izborne cikluse koji slijede – kazao je Nikša Vukas, glavni tajnik stranke.

Ostane li Grbin bez konkurencije, a što je također moguća opcija, nema sumnje da će svi oni članovi vodstva koji su do jučer podržavali Davora Bernardića nastojati progurati što više njima poželjnog kadra u novo Predsjedništvo i Glavni odbor stranke. Šalabahteri koji su u SDP-u uvijek bili popularni već se izrađuju iako jedan član – jedan glas za sve otežava kombinatoriku. Zato je uz pitanje tko će biti novi šef vrlo zanimljivo i pitanje tko će se sve kandidirati za novo Predsjedništvo.

Tu se može očekivati mnogo imena novih stranačkih snaga s uporištem na terenu koje vjeruju da je došlo njihovo vrijeme. Poput Miše Krstičevića, Mišela Jakšića ako se ne kandidira za šefa, gradonačelnice Supetra Ivane Marković, načelnice Omišlja Mirele Ahmetović, Sabine Glasovac… I među aktualnim članovima vodstva neki će ponoviti kandidature, vjeruje se Biljana Borzan, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović, Branko Grčić, Boris Lalovac, Predrag Matić koji je kandidaturu već i najavio… Sigurno je da među kandidaturama neće biti one šefa sisačko-moslavačkog SDP-a Nikole Domitrovića koji je u raspravi na Glavnom odboru najavio izlazak iz stranke.