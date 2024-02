Predsjednik zadarskog SDP-a: Maskirana osoba me polila tekućinom, pekle su me oči

- Da, to je maskirana osoba koja je došla netom prije nego što smo trebali dati izjavu za medije. Polio me je tekućinom koja je bila mješavina boje i kemijskog sredstva. Pekle su me oči i kad sam ih isprao, bolje je - rekao nam je predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta o incidentu u Zadru u kojem je nepoznati počinitelj zalio njega, ali i predsjednika SDP-a Peđu Grbina uoči SDP-ovog nacionalnog skupa u Zadru.

- S obzirom na to da je u kanti bilo boje, vjerujem da me je pokušao onemogućiti da govorim. Ovo je jedan u nizu napada koji je, vjerujem, opet motiviran mojim zahtjevom da se ukloni sporni mural iz Zadra - kaže Radeta, koji je zajedno sa SDP-om zatražio uklanjanje murala za koji tvrdi da nije prikaz hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nego ustaškog vojnika iz Drugog svjetskog rata.

Zbog prijetnje Radeti je uhićen jedan, a kasnije zbog fizičkog napada i drugi muškarac u Zadru. - Ja se ne bojim. Pravi problem je u gradonačelniku Zadra koji šuti i ne reagira - rekao je Radeta, koji je u svojim nastupima rekao da je ponosan na partizansko oslobođenje Zadra u Drugom svjetskom ratu jednako kao i na branitelje koji su obranili Zadar u Domovinskom ratu te da traži da se u Hrvatskoj poštuju zakoni koji zabranjuju nacističke i ustaške simbole.

Šef SDP-a Peđa Grbin je Večernjem listu potvrdio napad nepoznatog maskiranog počinitelja, nazvavši ga kukavicom koja je pobjegla. - Maskiranim kukavicama poručujem: 'Bježali ste prije, bježite sada i bježat ćete ponovno' - prokomentirao je napad u Zadru Peđa Grbin.

Zadarska policija nam je, kako smo ranije pisali, na upit o napadu rekla kako zasad nitko prijavio incident.

VIDEO Peđa Grbin o napadu na Daniela Radeta prije skupa SDP-a u Zadru