Predsjednik Milanović je pogriješio, zakon o lociranju mobitela može donijeti 76 zastupnika

Prof. dr. sc. Mato Palić s Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Osijeku za prijedlog Zakona o dopuni Zakona o elektroničkim komunikacijama na svom Facebooku napisao je kako je sadržajno u skladu s Ustavom. Jer, osim što je mjera donesena zakonom, za nju postoji legitiman cilj (zaštita zdravlja) i mjera kojom se doprinosi ostvarenju toga cilja je razmjerna, a što je sve sukladno zahtjevima iz članka 16. Ustava.

"Ukoliko dopuna zakona bude usvojena ona će omogućiti lociranje (samo to) i ne obuhvaća nikakvu komunikaciju (SMS poruke, poruke preko raznih aplikacija itd). Svrha prikupljanja tih osobnih podataka je zaštita zdravlja i odnosi se na one koji svojim neodgovornim ponašanjem doprinose širenju zaraze. Kada prestaje prikupljanje podataka? Onda kad ministar zdravstva odluči da više nema epidemije bolesti COVID-19. Otkuda to proizlazi iako nije izrijekom navedeno? Smislenim tumačenjem - ako počinje nastupom epidemije i zato se to radi onda prestaje onda kada epidemija prođe - contrarius actus. Upotreba tih osobnih podataka mora biti vezana uz svrhu prikupljanja. Da li je to pretjerano zadiranje u privatnost koja je zajamčena Ustavom RH? Mislim da nije. Izbor mjere zadiranja (koja uvijek mora biti što blaža da bi se postigao cilj) je primjeren i opravdan. Tvrdnje o uvođenju policijske države i slično nemaju veze s činjenicama i ne želim ih posebno komentirati", obrazložio je svoj stav Palić.

Što se tiče saborske većine potrebne za donošenje takvih zakonskih izmjena, Palić piše kako je dostatna apsolutna većina (najmanje 76 zastupnika) jer je tako propisano člankom 83. stavkom 1. Ustava. "Takva većina bi bila sukladna s Ustavom RH i u slučaju da je aktiviran članak 17. Ustava", obrazlaže Palić. Na aktivaciji tog članka inzistira oporba, a i predsjednik države Zoran Milanović ustvrdio je kako je za te izmjene nužna dvotrećinska većina.

Palić, međutim, ističe da je predsjednik javno izjavio nekoliko ustavnopravno pogrešnih tvrdnji. "Npr. Hrvatski sabor je najviše tijelo vlasti - NETOČNO - naš ustavni model ne poznaje pojam najvišeg tijela vlasti nego sva sukladno odredbi iz čl. 4. Ustava RH djeluju u ravnoteži i međusobnim provjerama. Sustav u kojem je parlament najviše tijelo vlasti kojem su podređena ostala tijela se zove skupštinski i postojao je na ovim prostorima prija stvaranja suvremene države Hrvatske. On je ustvrdio i kako se sloboda kretanja zbog pristupa vlasništvu mora odobriti u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom. Opet POGREŠNO. Hrvatski sabor ne potvrđuje naknadno akte osim kad primjerice PRH donosi uredbe iz nužde, a to u ovoj situaciji nije slučaj. Spomenuo je bio i kako je za taj zakon potrebna dvotrećinska većina iako nije objasnio zašto. Nije potrebna", napisao je Palić na svojoj Facebook stranici, uz pozdrav "Ostanite doma i budite zdravi".