Predsjednica: Vatreni očekuju da ću ih doći podržati u Rusiju i to ću i učiniti

Iako je Vlada ta koja priprema hrvatsko predsjedanje Vijećem EU, a premijer je nedavno u Sofiji govorio da će on osobno predsjedati jednim summitom Europske unije u prvoj polovici 2020., predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je u Bruxellesu jasno poručila da i ona želi dati svoj doprinos pripremama za to predsjedanje jer je riječ o zajedničkim ovlastima.

- Ako pogledate hrvatski Ustav, koji je temeljni dokument, on kaže da Hrvatsku u Europskom vijeću predstavlja Predsjednik RH i Vlada RH. Primarno ostavljam predsjedniku Vlade sav ovaj posao oko EU jer je velikim dijelom riječ o problematici u koju je on dnevno uključen. Ali želim dati svoj doprinos u kreiranju predsjedanja jer je riječ o zajedničkim ovlastima. Posebno u pitanjima nacionalne sigurnosti, kao što su teme migracija i sličnog, te vanjske politike - rekla je predsjednica Grabar-Kitarović odgovarajući na pitanje Večernjeg lista nakon susreta s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom, s kojim je razgovarala o i hrvatskim pripremama za predsjedanje Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.

Osim želje da bude uključena u pripreme hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, predsjednica je novinarima otkrila da ima i želju bodriti hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, koje počinje sutra. Novinari su je o tome pitali zbog toga što među članovima Europskog vijeća, koji su se nedavno solidarizirali s Britancima protiv Rusije nakon incidenta s trovanjem dvostrukog rusko-britanskog špijuna u Salisburyju, postoji razmišljanje da nitko iz EU možda ne bi trebao ići na utakmice Rusiju i tako davati na važnosti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

- Sport zbližava ljude. Političke i druge podjele ne bi trebalo prelijevati u sport. Hrvatska državna vrsta očekuje da ću ih u jednom trenutku doći podržati i to ću i učiniti. Ne sada u prvom krugu, jer to ne stignem zbog obveza, ali nadam se da ću doći. Isključivo zbog sporta, zbog naših i ruskih navijača i prijateljstva među ljudima. I zbog toga da ostvarimo uspjeh - rekla je predsjednica Republike, koja nastavlja radni posjet Bruxellesu predavanjem u Centru za europsku politiku na temu “Pet godina hrvatskog članstva u EU: do sada učinjeno i pogled unaprijed”. Sutra se sastaje s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom i predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom.