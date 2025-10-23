Predsjednica Uprave Triglav osiguranja Zagreb Vilma Učeta-Duzlevska dobitnica nagrade „Stvaratelji stoljeća“

Nagrada „Stvaratelji stoljeća“ jedno je od najuglednijih regionalnih priznanja koje se dodjeljuje najzaslužnijim pojedincima, organizacijama i institucijama za značajan doprinos razvoju gospodarstva, poduzetništva i društvene odgovornosti za njihov doprinos razvoju poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Dodjelu ove prestižne nagrade provodi Međunarodni ekonomski forum Perspektive, u suradnji s partnerima i institucijama, a odluke o laureatima donio je Međunarodni komitet za dodjelu nagrada, sastavljen od 15 stručnjaka iz gospodarstva, obrazovanja i znanosti, koji je predsjednici Uprave Triglav osiguranja d.d. dodijelio nagradu za doprinos razvoju poduzetništva u srednjoj i istočnoj Europi.

Među dosadašnjim dobitnicima nalaze se istaknuti pojedinci i uspješne organizacije iz Hrvatske i regije koji su svojim radom dali značajan doprinos razvoju gospodarstva, poduzetništva, znanosti i društva u cjelini.

Ovogodišnja međunarodna dodjela priznanja održana je u sklopu V. Svjetskog kongresa poduzetnika koji se ove godine održao u Sloveniji, 15-18.10., u Ljubljani i Rogaškoj Slatini, na posebno organiziranim svečanostima u čast laureata.

Vilma Učeta-Duzlevska više od šesnaest godina zauzima vodeće pozicije u industriji osiguranja, a od 2023. godine nalazi se na čelu Triglav osiguranja d.d. koje je na hrvatskom tržištu prisutno od 1967. godine. Društvo nudi širok spektar imovinskih, zdravstvenih i životnih osiguranja, a svojom pouzdanošću i stručnim pristupom kontinuirano gradi povjerenje klijenata. Dio je Grupe Triglav, najveće osigurateljne i financijske grupacije u Adria regiji i jedne od vodećih u jugoistočnoj Europi, što mu omogućuje stabilnost, inovativnost i pristup najboljim međunarodnim praksama u osiguranju.

U prvoj polovici godine Triglav osiguranje d.d. ostvario je veći rast od tržišnog, rastom premije za 13% te je povećalo svoj tržišni udio za 0,4% na vrlo konkurentnom hrvatskom tržištu osiguranja. Društvo je pokrenulo ključne faze digitalne transformacije, uključujući uvođenje novih usluga, automatizaciju procesa te novih proizvoda u svim segmentima osiguranja.