Majka njegovateljica o najavljenoj izmjeni Zakona: U tom periodu umrijet će neko dijete

Majke njegovateljice našle su se u fokusu javnosti zbog izglasavanja prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi gdje je bilo predloženo pitanje rješavanja produženja naknade roditelju poslije smrti djeteta. Suzana Rešetar iz udruge Sjena gostovala je na Večernjem TV gdje je razgovarala s novinarkom Petrom Balijom. Iz Udruge su, kaže, doživjeli veliku tugu, kad su vidjeli da sedamdesetak zastupnika diže ruku protiv toga da se roditeljima omogući period u kojem mogu žalovati za svojim djetetom.

"Kao majka, došla sam i sama sa svojim djetetom, nisam mogla vjerovati što vidim. U prvom trenu sam osjećala i fizički nagon da ću se ispovraćati. Da toliku bešćutnost i toliko olako dižeš ruke za pitanje o kojem uopće ne bi trebali ispravljati, jer to je pitanje humanosti, koliko netko ima empatije da pomogne tim ljudima u periodu žalovanja ili nema. Pitanje koje ne bi trebalo razvlačiti kao trakavicu, 'aha, tim ljudima treba pomoć, desilo im se to i to, nakon toga i toga, nakon što su oni proveli određeno vrijeme njegujući svoju obitelj zato što mi nismo njihovoj djeci omogućili podršku'. I nema više rasprave, samo momenat humanosti", rekla je Rešetar.

Na pitanje s kim su se susreli u Saboru prošlog tjedna, Rešetar je kazala da kad idu u Sabor, vole obići sve saborske klubove jer su "totalno apolitični" i smatraju kao Sabor kao institucija treba biti servis građanima. Upoznaju uvijek sve zastupnike, i oporbu i vladajuće, koje sretnu te ih upoznaju sa situacijom na terenu. Neki se čude jer ovo pitanje još nije riješeno, dok drugi ni ne znaju da postoji taj problem.

Jučer je na ovu temu reagirao premijer Plenković i rekao da će se produžiti period naknade na deset mjeseci. "Ja ne znam što se dogodilo od petka kada je 77, 76 ruku bilo protiv. Prošao je vikend i jučer izlazi premijer da je dao nalog ministru Piletiću koji je jako dobro upoznat s ovim pitanjem jer mi smo imali niz sastanaka s njim oko Zakona o socijalnoj skrbi i niz drugih niz pitanja koje se isto trebaju rješavati. Ne znam što se dogodilo u tom periodu da je on rekao 'aha, sad ćemo mi dati deset mjeseci'. Ali nije rekao kada. To vremensko razdoblje kada će to biti možda ne znači puno, ali nama roditeljima je to cijela vječnost.

U tom periodu, objasnila je, umrijet će neko dijete, neki roditelj, neka majka će biti na burzi, dobit će tamo naknadu od 280 eura, i neće dobiti pravo na žalovanje i resocijalizaciju. Zbog toga ih zanima kada će se dogoditi promjene koje je najavio premijer. Udruga Sjena je ovo pitanje potegnula još 2012. godine kada je ministrica bila Jadranka Opačić kada je to potpuno izignorirano. Onda je 2017. u udruzi preminulo jedno dijete. Tada su vidjeli kako to funkcionira kad ti doista umre dijete i kad se roditelji nađu u situaciji da imaju određeni zakonski rok da se prijave na burzu rada.

"Tamo će dobiti neku naknadu, ali to su vam neke minimalne naknade jer je naknada koju dobivate kao njegovatelj jako mala. I da oni moraju poštivati zakon koji vrijedi za sve nezaposlene osobe, a to je da moraju biti aktivni tražitelji posla - bez psihološke podrške i prava na resocijalizaciju. Ti ljudi do pokopa svog djeteta obavljaju hrvatsku administraciju, a to je poražavajuće", pojasnila je Rešetar.

Sada naknada iznosi 4000 kuna, ili 4500 ako roditelj obavlja medicinsko-tehničke zahvate na svom djetetu. Prijedlog su iznijeli i ministrici Murganić koja je rekla da Hrvatska nije siromašna zemlja pa da njezin proračun to ne može podnijeti. Također im je rekla i da zakon ide u hitne izmjene i procedure. To je bilo listopad 2017., a hitna procedura riješila se 17. veljače 2022., kad je stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi za koji su struka i eksperti rekli da nije dobar.

Roditelji njegovatelji susreću se s raznim problemima - dijagnostikom, primarnom, zdravstvenom, socijalnom zaštitom, pravom na obrazovanje, pravom na rani i predškolski odgoj. Iz Udruge se nadaju da će pobijediti razum i da se ovo pitanje više neće politizirati. "Pitanje je stvarno jednostavno, radi se o, kako sam rekla, humanosti. Maknimo politiku sa strane, najosjetljiviji članovi našeg društva su u potrebu. Mi smo se Ustavom obvezali štititi takvu populaciju. Nemajmo upetljavati oporbu, vladajuće, što nismo napravili, što su ovi prije nas napravili", istaknula je Rešetar.

"Nastavit ćemo se aktivno zalagati za zajamčena ljudska prava naše djece, ali i naših obitelji. Trebamo imati na umu da naše obitelji imaju još djece o kojima se isto treba brinuti. Moramo se brinuti mi kao roditelji o samima sebi, jer zdrav roditelj je bolja podrška svojem djetetu. Poruka je jasna - mi od svoje djece nećemo odustati! Jer to nikad nije bila opcija, a mi si to ne smijemo ni dozvoliti. Mi smo roditelji i moramo zagovarati prava naše djece, pogotovo ako su naša djeca najosjetljivija populacija koja to ne može sama", zaključila je Rešetar.