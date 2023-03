Plenković o roditeljima njegovateljima: Predložit ćemo cjelovito rješenje

Nakon što vladajuća većina nije prihvatila prijedlog Anke Marka Taritaš (GLAS) da se izmijeni Zakon o socijalnoj skrbi i roditeljima njegovateljima omogući primanje naknade šest mjeseci nakon smrti djeteta, oporbeni zastupnici poručili su HDZ-ovim da ih može biti sram i da su "dotaknuli novo dno". Premijer Andrej Plenković kazao je da će Vlada riješiti pitanje naknada roditeljima njegovateljima.

"Vlada je toj istoj opoziciji predložila Zakon gdje su povećane naknade, i isti ovi danas su glasali protiv. Mi ćemo pitanje naknada riješiti. Predložit ćemo cjelovito rješenje. U mandatu naše Vlade nema naknade ili prava koja nije povećana. Zamolit ću ministra zdravstva da javnosti kaže koliko se izdvajalo za posebne lijekove 2015., a koliko danas. Mi nismo za to da gledamo kako se pokušava licemjerno izmanipulirati ljudska nesreća", kazao je. Istaknuo je da je njegova Vlada povećala naknade za roditelje njegovatelje s 2500 na 4000 kuna.

Podsjetimo, medijima se nakon glasovanja kroz suze obratila Suzana Rešetar iz Udruge Sjena, navodeći kako ju je ''sram što je svoje dijete rodila u ovoj državi''.

"U ime svih roditelja njegovatelja i njegovatelja, roditelja koji njeguju teško bolesnu djecu izrazila bih veliko zgražanje na onih 77 ruku koje je izglasalo protiv prijedloga da zakon o socijalnoj skrbi ide u hitne izmjene i da se ovo pitanje koje se pretvorilo u trakavicu riješi odmah danas. Sram me jer sam svoje dijete rodila u ovakvoj državi. Sram me svih onih koji su danas dignuli ruku da se svim roditeljima omogući dostojanstven život. Poručujem da dođu doma i pogledaju u oči svom djetetu. Molim Plenkovića da napravi reda u svojoj stranci jer je on taj koji može napraviti da se to pitanje riješi. Čekamo sedam godina, čeka se da to dijete premine. Što ćemo reći toj majci? Klub HDZ-a i svi njeni privrženi članovi, sram vas može biti" poručila je Rešetar.

Nakon nje se obratila i 24-godišnja Laura Soče, djevojka je unatoč cerebralnoj paralizi te potpunoj sljepoći nedavno diplomirala te postala prvostupnica teologije. Soče je i prošlog prosinca sudjelovala na prosvjedu osoba s invaliditetom i djece teškoća u razvoja

- Osjećam se užasno tužno jer roditelji koji su za nas djecu dali cijeli svoj život, žrtvovali su svoj posao i svoje vrijeme za nas da bismo postali uspješni ljudi. I kada im se dogodi ovako nešto, najgori period u njihovom životu, smrt njihova djeteta i umjesto da su tu institucije koje nas podržavaju, mi im poručujemo: samo to radite, ali mi ne odustajemo. Mi smo borci koji se uvijek bore za svoja prava. Hvala vam - poručila je Laura Soče te briznula u plač, nakon čega su se gotovo svi rasplakali.

