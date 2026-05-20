Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRUŠTVENE MREŽE GORE

VIDEO Zagrepčanka bolno iskreno objasnila zašto se ljudi razvode: 'Muškarci se ne smiju ženiti prije 37., nek' se izluftaju'

Špica HRT/Facebook
VL
Autor
Ana Hajduk
20.05.2026.
u 13:30

Jedna kratka, ali brutalno iskrena izjava slučajne prolaznice u HRT-ovoj emisiji "Špica" o razlozima sve većeg broja razvoda postala je viralni hit. Njezina teorija o tome kada bi se muškarci i žene trebali vjenčati pokrenula je lavinu reakcija.

Naizgled obično anketno pitanje o tome zašto danas puca sve više brakova dobilo je odgovor koji će se još dugo prepričavati. Simpatična Zagrepčanka, zaustavljena u centru grada, bez imalo zadrške iznijela je svoju, kako se pokazalo, kontroverznu, ali za mnoge i bolno istinitu teoriju. "Muškarci se ne smiju oženiti prije 37. godine. Nek‘ se izje*u dobro, izluftaju", ispalila je pred kamerama, a zatim dodala kako ni za žene nije prerano stupanje u brak. Po njezinom mišljenju, žene se ne bi trebale udavati prije tridesete godine života. Svoju je tezu zaokružila jednostavnim zaključkom koji je pogodio u srž problema po viđenju mnogih: "Zato rastave, jer ljudi nisu iživljeni".

Novinarku je zanimalo otkud baš granica od 37 godina, a ne, primjerice, 35. Odgovor je bio u sličnom tonu: "Moj muž nije bio uopće svjestan da s 35 godina ima dvoje djece, dušo", rekla je kroz smijeh. Na dodatno pitanje što to točno znači, pojasnila je s rečenicom u koju su se, sudeći po komentarima, mogle prepoznati brojne žene diljem Hrvatske i regije: "Ne, zato jer sam ja sve vodila."

Ubrzo nakon objave, isječak iz emisije postao je internetska senzacija, a komentari su se počeli nizati tisućama. Velik broj korisnika, mahom žena, složio se s izjavom, tvrdeći kako ona savršeno sažima problem nezrelosti i nesudjelovanja muškaraca u obiteljskom životu. "Mnogi muškarci nisu svjesni da imaju djecu dok ih ta ista djeca ne pozovu na red da bi mogli malo pomoći mami u kući. Onda se iznenade kad vide da djeca imaju svoju osobnost koja nema veze s njima", napisala je jedna korisnica, a njezin je komentar prikupio stotine odobravanja. Drugi su problem vidjeli u odgoju, ističući kako roditelji, a posebice majke, često odgajaju "gotovane" i "mamime sinove" koji su nesposobni za partnerski život i dijeljenje odgovornosti.

Naravno, nisu svi dijelili isto mišljenje. Javili su se i oni koji smatraju da godine nisu presudan faktor za uspjeh braka, već da je ključ u zrelosti, kompromisu i pravom odabiru partnera, neovisno o dobi. "Draga gospođo, ja se s Vama ne bih složila. Ja sam imala 26 godina, muž 27, kad smo se ženili i još uvijek smo u braku, tako da...", glasio je jedan od komentara. Neki su se prisjetili i starijih generacija, navodeći kako su se "prije 50 godina svi vjenčali do 25. godine i nitko se nije rastao", argumentirajući kako je problem u modernim generacijama koje su, po njihovom mišljenju, postale previše sebične i nespremne na žrtvu koju brak zahtijeva.

Ipak, na argument o dugovječnosti brakova u prošlosti stigao je ciničan, ali realan odgovor koji je također potaknuo razmišljanje. Mnogi su priznali kako su njihovi ili brakovi njihovih roditelja opstali desetljećima, no pitanje je pod koju cijenu. "Ostat ćemo mi u braku, ali kako je kome bilo svih tih godina, to je već druga priča", iskreno je napisala jedna žena, aludirajući na činjenicu da su mnogi parovi, a povijesno gledano češće žene, ostajali zajedno zbog djece, financijske ovisnosti, srama od razvoda ili jednostavno zbog navike i društvenog pritiska. Pojavila se i teza kako brak može dugo trajati samo ako je "jedan od supružnika poslušnik i stalno popušta", što si danas, kako je navedeno, rijetko tko želi dopustiti.

Rasprava se neizbježno proširila i na pitanje odgoja, s mnogima koji su odgovornost prebacili na roditelje koji stvaraju muškarce nespremne za ravnopravan odnos. "Dječaka odgaja majka. Kako ga odgoji, takav je kao muškarac. Ako ga uslužuje, onda je ona odgovorna za njegovu nesposobnost", oštar je bio jedan od komentara. S time se složila i druga korisnica koja je zaključila: "Mi stariji smo krivi. Odgajamo gotovane, a dvoje istih ne mogu skupa." 
Ključne riječi
Zagreb brak rastava braka razvod

Komentara 3

Pogledaj Sve
HE
hegy
14:08 20.05.2026.

Ovo je dokaz da s starošću ne mora nužno doći i mudrost.

DA
Dado15
13:58 20.05.2026.

Od ove bi se razveo dan prije sutra

Avatar BudiTu
BudiTu
13:52 20.05.2026.

Žena je upravu, ali nije rekla ništa novo, što već ne znamo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FOODCOOLTOUR

Kad proizvod dobije priču: što je FOODCOOLTOUR otkrio o snazi storytelling-a

Na tržištu na kojem su proizvodi sve sličniji, a izbor sve veći, pitanje više nije samo što kupujemo nego zašto. Je li presudna kvaliteta ili priča koja stoji iza proizvoda? Upravo se oko toga razvila rasprava na panelu Beyond the label: važnost storytelling-a u sklopu konferencije FOODCOOLTOUR u Osijeku, gdje su se susreli kreativci, industrija i stručnjaci kako bi odgovorili na važno pitanje: što danas zapravo prodaje proizvod?

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!