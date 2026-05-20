VIDEO Zagrepčanka bolno iskreno objasnila zašto se ljudi razvode: 'Muškarci se ne smiju ženiti prije 37., nek' se izluftaju'

Naizgled obično anketno pitanje o tome zašto danas puca sve više brakova dobilo je odgovor koji će se još dugo prepričavati. Simpatična Zagrepčanka, zaustavljena u centru grada, bez imalo zadrške iznijela je svoju, kako se pokazalo, kontroverznu, ali za mnoge i bolno istinitu teoriju. "Muškarci se ne smiju oženiti prije 37. godine. Nek‘ se izje*u dobro, izluftaju", ispalila je pred kamerama, a zatim dodala kako ni za žene nije prerano stupanje u brak. Po njezinom mišljenju, žene se ne bi trebale udavati prije tridesete godine života. Svoju je tezu zaokružila jednostavnim zaključkom koji je pogodio u srž problema po viđenju mnogih: "Zato rastave, jer ljudi nisu iživljeni".

Novinarku je zanimalo otkud baš granica od 37 godina, a ne, primjerice, 35. Odgovor je bio u sličnom tonu: "Moj muž nije bio uopće svjestan da s 35 godina ima dvoje djece, dušo", rekla je kroz smijeh. Na dodatno pitanje što to točno znači, pojasnila je s rečenicom u koju su se, sudeći po komentarima, mogle prepoznati brojne žene diljem Hrvatske i regije: "Ne, zato jer sam ja sve vodila."

Ubrzo nakon objave, isječak iz emisije postao je internetska senzacija, a komentari su se počeli nizati tisućama. Velik broj korisnika, mahom žena, složio se s izjavom, tvrdeći kako ona savršeno sažima problem nezrelosti i nesudjelovanja muškaraca u obiteljskom životu. "Mnogi muškarci nisu svjesni da imaju djecu dok ih ta ista djeca ne pozovu na red da bi mogli malo pomoći mami u kući. Onda se iznenade kad vide da djeca imaju svoju osobnost koja nema veze s njima", napisala je jedna korisnica, a njezin je komentar prikupio stotine odobravanja. Drugi su problem vidjeli u odgoju, ističući kako roditelji, a posebice majke, često odgajaju "gotovane" i "mamime sinove" koji su nesposobni za partnerski život i dijeljenje odgovornosti.

Naravno, nisu svi dijelili isto mišljenje. Javili su se i oni koji smatraju da godine nisu presudan faktor za uspjeh braka, već da je ključ u zrelosti, kompromisu i pravom odabiru partnera, neovisno o dobi. "Draga gospođo, ja se s Vama ne bih složila. Ja sam imala 26 godina, muž 27, kad smo se ženili i još uvijek smo u braku, tako da...", glasio je jedan od komentara. Neki su se prisjetili i starijih generacija, navodeći kako su se "prije 50 godina svi vjenčali do 25. godine i nitko se nije rastao", argumentirajući kako je problem u modernim generacijama koje su, po njihovom mišljenju, postale previše sebične i nespremne na žrtvu koju brak zahtijeva.

Ipak, na argument o dugovječnosti brakova u prošlosti stigao je ciničan, ali realan odgovor koji je također potaknuo razmišljanje. Mnogi su priznali kako su njihovi ili brakovi njihovih roditelja opstali desetljećima, no pitanje je pod koju cijenu. "Ostat ćemo mi u braku, ali kako je kome bilo svih tih godina, to je već druga priča", iskreno je napisala jedna žena, aludirajući na činjenicu da su mnogi parovi, a povijesno gledano češće žene, ostajali zajedno zbog djece, financijske ovisnosti, srama od razvoda ili jednostavno zbog navike i društvenog pritiska. Pojavila se i teza kako brak može dugo trajati samo ako je "jedan od supružnika poslušnik i stalno popušta", što si danas, kako je navedeno, rijetko tko želi dopustiti.

Rasprava se neizbježno proširila i na pitanje odgoja, s mnogima koji su odgovornost prebacili na roditelje koji stvaraju muškarce nespremne za ravnopravan odnos. "Dječaka odgaja majka. Kako ga odgoji, takav je kao muškarac. Ako ga uslužuje, onda je ona odgovorna za njegovu nesposobnost", oštar je bio jedan od komentara. S time se složila i druga korisnica koja je zaključila: "Mi stariji smo krivi. Odgajamo gotovane, a dvoje istih ne mogu skupa."