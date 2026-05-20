Glavni tajnik HDZ-a o šefu SDP-a: 'Sjetite se, on je bio protiv Pelješkog mosta, a Dubrovnik je nazivao kokošinjcem'

Krunoslav Katičić, saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a, u objavi na platformi X uputio je niz kritika na račun SDP-a i njegova potpredsjednika Siniše Hajdaša Dončića. "Dragi građani, sjetite se da je Hajdaš Dončić, najgori ministar u najgoroj SDP-ovoj Vladi, bio protiv Pelješkog mosta i nudio koridor kroz Neum umjesto hrvatskog suvereniteta", počeo je Katičić svoju objavi na X-u.

Dodao je i kako je Dubrovnik nazivao “kokošinjcem” te da je gurao monetizaciju hrvatskih autocesta i kočio ključne infrastrukturne projekte. "Danas isti taj SDP, koji je bio protiv gotovo svakog strateškog projekta govori o 'Plenkovićevoj inflaciji', dok zaboravlja da su upravo oni ostavili Hrvatsku bez rasta, bez investicija i bez perspektive. A Siniša Hajdaš Dončić danas se sve više pretvara u glasnogovornika proturazvojne politike platforme Možemo", piše glavni tajnik HDZ-a.

— Krunoslav Katičić (@KKaticic) May 20, 2026

Podsjetimo, HDZ-ovi saborski zastupnici danas su uzvratili na najavu antiinflacijske kampanje SDP-a i Možemo!, ocijenivši da oporba svojim političkim porukama i djelovanjem šteti standardu građana te da u Zagrebu, gdje su na vlasti, ne žele smanjiti porez na dohodak, koji je, kako tvrde, i dalje najviši u Hrvatskoj.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić oporbenu inicijativu nazvao je “Cirkus komedija”, poručivši da SDP i Možemo! pogrešno interpretiraju Vladine mjere protiv inflacije te zanemaruju, kako tvrdi, rast plaća, mirovina i zaposlenosti u mandatu Andreja Plenkovića. Kritike su se odnosile i na SDP-ovo ranije razdoblje vlasti, koje HDZ ocjenjuje kao gospodarski neuspješno. Piletić je pritom istaknuo da je Vlada u posljednjim godinama, kako navodi, kontinuirano povećavala minimalnu plaću i mirovine te provodila mjere za ublažavanje inflatornih pritisaka, dok oporbu optužuje za političku demagogiju i “turneju bez rezultata”. Zastupnici HDZ-a dodatno su poručili da oporba zanemaruje komunalne i fiskalne probleme u Gradu Zagrebu te da prije nacionalnih kampanja trebaju riješiti lokalne izazove.

Reakcija je to na raniji potez oporbe. Naime, SDP i Možemo! predstavili su zajedničku kampanju “Plenkovićeva inflacija”, u kojoj tvrde da je Vlada odgovorna za rast cijena i pad životnog standarda u Hrvatskoj. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da inflacija “ima ime i prezime”, aludirajući na premijera Andreja Plenkovića, te najavio obilazak gradova i razgovore s građanima o posljedicama rasta cijena. Oporba planira predložiti porez na ekstraprofit banaka, trgovačkih lanaca i telekoma te mjere za energetsku i prehrambenu samodostatnost. Građani će u sklopu kampanje moći ostavljati poruke u “knjizi Plenkovićeve inflacije”, koja će se čitati u Saboru, dok obje stranke poručuju da inflacija nije “prirodna katastrofa”, nego posljedica političkih odluka.