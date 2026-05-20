NEPLANIRANI PREGLED

U zračnoj luci zaplijenili joj kovčeg: Zbog onoga što su pronašli ostala bez prtljage puna 24 sata

zrračna luka
Reuters/ilustracija
VL
Autor
Eva Berišić
20.05.2026.
u 17:54

Olivia je 6. svibnja putovala iz Koh Samuija u Bangkok tijekom obilaska Tajlanda, no njezin kovčeg nije bio ukrcan u zrakoplov zbog zabranjenog predmeta za koji je osoblje isprva posumnjalo da bi mogao biti upaljač.

Britanskoj putnici na aerodromu su zaplijenili kovčeg i zadržali ga puna 24 sata nakon što je u prtljagu spakirala osobni predmet. Dvadesetčetverogodišnja Oliwia Krol ostala je, kako kaže, „u potpunoj panici” nakon slijetanja, kada je ugledala djelatnike aerodroma kako drže natpis s njezinim imenom, ali bez njezinih kofera.

Odvedena je u ured aerodromske službe, uvjerena da joj prijeti uhićenje, dok su joj se, prisjeća se, u glavi vrtjele scene iz nekadašnjih epizoda emisije Border Force, piše Mirror.

Oliwia, koja dolazi iz Abbey Wooda u jugoistočnom Londonu, ispričala je: „Bila sam uspaničena jer nisam razumjela što se događa i mislila sam da sam upala u ozbiljne probleme zbog nečega. U glavi su mi se nizali najgori mogući scenariji, a dodatno su me prestrašila sjećanja na emisiju Border Force koju sam gledala dok sam odrastala. Odveli su me u ured i rekli da moja torba nije mogla biti ukrcana u avion. Nisam imala pojma o čemu je riječ i bila sam uvjerena da sam u nevolji.”

Olivia je 6. svibnja putovala iz Koh Samuija u Bangkok tijekom obilaska Tajlanda, no njezin kovčeg nije bio ukrcan u zrakoplov zbog zabranjenog predmeta za koji je osoblje isprva posumnjalo da bi mogao biti upaljač.

Kada je stigla u ured na aerodromu u Bangkoku, rečeno joj je da mora potpisati dokumente kojima dopušta pregled prtljage. „U početku nisu bili posve jasni oko toga što je aktiviralo sigurnosnu provjeru torbe. Spomenuli su da bi mogao biti riječ o upaljaču ili možda o intimnom predmetu.

Odmah sam znala da nije upaljač jer ga nisam imala u torbi, pa je situacija postala pomalo neugodna. Iskreno, prije leta mi je nakratko palo na pamet da bih taj predmet možda ipak trebala staviti u predanu prtljagu, za svaki slučaj. No doista nisam mislila da bi mogao izazvati bilo kakav problem”, rekla je.

Sporni predmet, pokazalo se, bila je seksualna igračka, a nakon što je potpisala potrebnu dokumentaciju, djelatnici su mogli pregledati njezin kovčeg. Bez prtljage je ostala puna 24 sata, sve dok nije primila e-mail obavijest da se može vratiti na aerodrom i preuzeti svoj kovčeg. „Moji prijatelji poslije su cijelu situaciju smatrali urnebesno smiješnom i od tada mi to ne prestaju spominjati. Kad danas pogledam unatrag, cijela priča mi je više zabavna nego stresna, samo jedno vrlo neočekivano putničko iskustvo”, zaključila je Oliwia.
VI. DIO DOSJEA FLOTILA

'It's official!' Američki OFAC flotilu proglasio dijelom prohamasove mreže povezane s Muslimanskim bratstvom – pod sankcijama i Saif Abukeshek

OFAC-ove sankcije znače puno više od američke “crne liste”. Kad OFAC nekoga sankcionira prema EO 13224 (antiteroristički režim), osoba ili organizacija postaju visokorizični subjekt za međunarodne banke, platne sustave, osiguravatelje, logističke operatore, donacijske platforme i sve institucije koje posluju kroz USD klirinški sustav

