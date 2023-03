Emotivno nakon sjednice Sabora, roditelji njegovatelji i djeca zgroženi: 'Može vas biti sram'

Burno je završilo današnje glasovanje u Saboru kada su vladajući odbili podržati prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi Anke Mrak Taritaš kojim bi se roditeljima njegovateljima omogućilo pravo na naknadu šest mjeseci nakon smrti djeteta, a ne da ih se odmah šalje na burzu. No još emotivnije bilo je nakon same sjednice kada su se roditelji njegovatelji sa svojom djecom rasplakali pred kamerama, izražavajući čistu tugu i sram.

Medijima se kroz suze obratila Suzana Rešetar iz Udruge Sjena, navodeći kako ju je ''sram što je svoje dijete rodila u ovoj državi''.

- U ime svih roditelja njegovatelja i njegovatelja, roditelja koji njeguju teško bolesnu djecu izrazila bih veliko zgražanje na onih 77 ruku koje je izglasalo protiv prijedloga da zakon o socijalnoj skrbi ide u hitne izmjene i da se ovo pitanje koje se pretvorilo u trakavicu riješi odmah danas. Sram me jer sam svoje dijete rodila u ovakvoj državi. Sram me svih onih koji su danas dignuli ruku da se svim roditeljima omogući dostojanstven život. Poručujem da dođu doma i pogledaju u oči svom djetetu. Molim Plenkovića da napravi reda u svojoj stranci jer je on taj koji može napraviti da se to pitanje riješi. Čekamo sedam godina, čeka se da to dijete premine. Što ćemo reći toj majci? Klub HDZ-a i svi njeni privrženi članovi, sram vas može biti - poručila je Rešetar. Nakon nje se obratila i 24-godišnja Laura Soče, djevojka je unatoč cerebralnoj paralizi te potpunoj sljepoći nedavno diplomirala te postala prvostupnica teologije. Soče je i prošlog prosinca sudjelovala na prosvjedu osoba s invaliditetom i djece teškoća u razvoja

- Osjećam se užasno tužno jer roditelji koji su za nas djecu dali cijeli svoj život, žrtvovali su svoj posao i svoje vrijeme za nas da bismo postali uspješni ljudi. I kada im se dogodi ovako nešto, najgori period u njihovom životu, smrt njihova djeteta i umjesto da su tu institucije koje nas podržavaju, mi im poručujemo: samo to radite, ali mi ne odustajemo. Mi smo borci koji se uvijek bore za svoja prava. Hvala vam - poručila je Laura Soče te briznula u plač, nakon čega su se gotovo svi rasplakali.

- Užasno sam emotivna jer sam i sama majka djeteta s teškoćama i nije mi bila namjera danas plakati u Saboru, ali ova nehumanost, bešćutnost i sramota koju sam danas vidjela... Ljudi dragi, mi imamo društveni problem. Nas vode ljudi koji nemaju zrnce empatije. Ako mogu ovo priuštiti roditeljima njegovateljima, koji su dali svoje živote, maknuli se s tržišta rada, kaznili nas samo zato što smo se usudili roditi bolesnu djecu ili su nam se djeca razboljela, ma što će napraviti svima vama? Ne vjerujemo im ništa. Danas su imali priliku pokazati koliko su empatični i koliko žele riješiti problem roditelja njegovatelja. Ne žele ga riješiti nego se i dalje iživljavati - poručila je Rešetar.