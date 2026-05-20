Za AI centar u Topuskom grade četiri dalekovoda i najveću trafostanicu u Hrvatskoj

Najavljenoj izgradnji podatkovnog centra za umjetnu inteligenciju u sklopu projekta Pantheon AI u Topuskom mora prethoditi izgradnja energetske infrastrukture pa se u četvrtom kvartalu 2027. planira početi gradnja dalekovoda i trafostanice, što je investicija od 400 do 450 milijuna eura. Naglasili su to u srijedu na prvom susretu s novinarima Mario Gudelj, voditelj projekta, i Bruno Štambak, izvršni direktor Dalekovod Grupe, članice Končar Grupe, koja je partner u tom megaprojektu izgradnje podatkovnog centra za AI, vrijednom 50 milijardi dolara. Odgovarajući na pitanja novinara, Gudelj je rekao da je ta investicija već osigurana i da novac nije problem. I dalje stoje, dodao je, planovi da prvi korisnici u centar uđu u prvom kvartalu 2029. Gudelj i Štambak ocijenili su da je u medijima i javnom prostoru bilo puno pogrešnih informacija o projektu, posebice oko potrošnje struje i cijenama.
– Priča o dopremi potrebne električne energije vrlo je jednostavna, morate imati sagrađenu novu, 400-kilovoltnu infrastrukturu. Tako je za realizaciju tog projekta u planu gradnja četiri dalekovoda duljine 300 kilometara i trafostanice, koja će biti najveća u Hrvatskoj i predana u korištenje Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava – istaknuo je Gudelj. Ta će infrastruktura imati vrlo veliki faktor sigurnosti za napajanje samog centra, za koje je potreban jedan gigavat, odnosno jedan dalekovod, a grade ih četiri, svaki snage od oko 1,3 gigavata, dodao je. Na pitanje odakle će energija dolaziti, Gudelj je rekao da je neće koristiti s tržišta RH, nego će je nabaviti putem dugogodišnjih ugovora koji se već potpisuju. Prvi je već potpisan s europskom kompanijom Greenvolt, a struju će nabavljati i od privatnih proizvođača obnovljivih izvora energije, nadaju se da će je većinom moći kupiti u Hrvatskoj.
– Kompletnu potrošnju električne energije planiramo iz obnovljivih izvora, iz solarnih, vjetro i geotermalnih elektrana te hidroelektrana, ako bude moguće. Plan je i da gradimo baterijske spremnike, a ukupno tim procesom unapređujemo električnu mrežu Hrvatske i vjerujemo da ćemo na tu mrežu, kad izgradimo svoju infrastrukturu, moći priključiti dodatnih 5 gigavata obnovljivih izvora, za što trenutačno postoje projekti u Hrvatskoj koji čekaju početak izgradnje – kazao je Gudelj. Objasnio je da im treba možda dva gigavata kombinacije obnovljivih izvora da zadovolje buduću godišnju potrošnju struje podatkovnog centra, a sva ostala energija može se koristiti na tržištu za druge potrošače. Kako navodi, zbog povećane proizvodnje struje u idućih pet godina neće biti nestašice električne energije niti će biti tržišnog mehanizma da struja poskupi.
Podsjećajući da Končar grupa, kao i Dalekovod, imaju puno iskustva u gradnji takve energetske infrastrukture u svijetu, Štambuk je kazao da je ovo za njih "rutina". Gudelj je zaključno poručio da se trenutačno izrađuje studija zaštite okoliša, koja će biti gotova "za nekoliko mjeseci".
Sigurno će trebati i nuklearna elektrana.