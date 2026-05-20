Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAJEDNIŠTVO U TEŠKIM TRENUCIMA

Šibenski maturanti neće imati klasičnu norijadu: Pozvali su sve da skupa s njima odaju počast Luki

Prazan Drniš danas na posljednjem ispra?aju ubijenog mladi?a Luke Milovca
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
20.05.2026.
u 15:57

'Nadamo se što većem odazivu', poručili su šibenski maturanti i na ovaj način pokazali zrelost i svjesnost o tragediji koja se dogodila

U Lukinu čast, zbog tragičnog događaja, maturanti u Šibeniku odlučili su drugačije provesti predstojeću norijadu. Tradicionalno okupljanje maturanata, na inicijativu njih samih, provest će u prisjećanju na mladića kojem je prerano oduzet život. 

'Šibenski maturanti pozivaju sve da nam se na dan norijade, u petak 22. svibnja 2026., pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je planirano u 9:00 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku, gdje ćemo zajedno pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima', stoji u mailu koji prenosi ŠibenikIN

Dodaju kako će održati 19 minuta šutnje i da će pustiti 19 bijelih balona. 'Nadamo se što većem odazivu', poručili su šibenski maturanti i na ovaj način pokazali zrelost i svjesnost o tragediji koja se dogodila.  Podsjećamo, na mirnom prosvjedu u utorak ispred zgrade šibenskog suda, prevladavali su mladi ljudi koji su i na ovaj način pokazali koliko ih je ovaj događaj pogodio. 
Hrvatska se oprašta od Luke. Suze, svijeće i cvijeće diljem zemlje
Ključne riječi
maturanti ubojstvo Drniš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić o dočeku rukometaša
PROZVAO GA NAJGORIM MINISTROM

Glavni tajnik HDZ-a o šefu SDP-a: 'Sjetite se, on je bio protiv Pelješkog mosta, a Dubrovnik je nazivao kokošinjcem'

"Danas isti taj SDP, koji je bio protiv gotovo svakog strateškog projekta govori o 'Plenkovićevoj inflaciji', dok zaboravlja da su upravo oni ostavili Hrvatsku bez rasta, bez investicija i bez perspektive. A Siniša Hajdaš Dončić danas se sve više pretvara u glasnogovornika proturazvojne politike platforme Možemo", piše glavni tajnik HDZ-a.

Zagreb: Predavanja na stručnom skupu o kibernetičkoj sigurnosti
Video sadržaj
5
NOVI ZAKON DONOSI BROJNE IZAZOVE

Kaos prijeti tisućama zgrada, bez ovog papira od 1. siječnja kreću veliki problemi

"Pozivam sve predstavnike suvlasnika, suvlasnike, upravitelje, pravnike, sve koje su involvirani u ovim temama, da temeljito pročitaju svoje međuvlasničke ugovore koje su dobili od svojih upravitelja ili ih žele sami napraviti, da ne bi za nekoliko mjeseci, godina došli do problema i rekli da nešto nemaju definirano u međuvlasničkom ugovoru", rekao je Tin Bašić s portala ZGRADOnačelnik.hr

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!