Šibenski maturanti neće imati klasičnu norijadu: Pozvali su sve da skupa s njima odaju počast Luki

U Lukinu čast, zbog tragičnog događaja, maturanti u Šibeniku odlučili su drugačije provesti predstojeću norijadu. Tradicionalno okupljanje maturanata, na inicijativu njih samih, provest će u prisjećanju na mladića kojem je prerano oduzet život.

'Šibenski maturanti pozivaju sve da nam se na dan norijade, u petak 22. svibnja 2026., pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je planirano u 9:00 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku, gdje ćemo zajedno pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima', stoji u mailu koji prenosi ŠibenikIN.

Dodaju kako će održati 19 minuta šutnje i da će pustiti 19 bijelih balona. 'Nadamo se što većem odazivu', poručili su šibenski maturanti i na ovaj način pokazali zrelost i svjesnost o tragediji koja se dogodila. Podsjećamo, na mirnom prosvjedu u utorak ispred zgrade šibenskog suda, prevladavali su mladi ljudi koji su i na ovaj način pokazali koliko ih je ovaj događaj pogodio.