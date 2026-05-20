Zarazili se u luksuznom ljetovalištu? Beba preminula, dvoje djece teško oboljelo

Britanska beba umrla je, dok je dvoje druge djece imalo ozbiljnih zdravstvenih problema nakon što su se zarazili tijekom boravka u Egiptu gdje su odsjeli u odmaralištu s pet zvjezdica. Jednogodišnja Ariella Mann zarazila se bakterijom E. coli, a nakon što se vratila kući iz boravka u hotelu Jaz Makadi Aquaviva, razvio se hemolitički uremijski sindrom (HUS) što je dovelo do njezine smrti.

Arielini roditelji sada traže odgovore kako je došlo do toga da se njihova kći razboli u odmaralištu te surađuju sa specijaliziranim odvjetnicima s još dvije obitelji čija su djeca također bila zaražena. Dvogodišnja Chloe Crook iz Kenta i tada šestogodišnji Arthur Broughton iz Derbyshirea još se uvijek oporavljaju nakon što su oboljeli od HUS-a u istom hotelu, javlja Daily Mail.

Sve troje djece prvi put se razboljelo tijekom boravka u all-inclusive hotelu Jaz Makadi Aquaviva u Hurghadi između srpnja 2024. i siječnja 2026.. Rezervirali su putovanja s obiteljima u odmaralištu putem TUI UK Limited. Ariella i njezina obitelj jedni su od 300.000 britanskih putnika koji su prošle godine otišli u Egipat putem TUI UK-a. U zemlju je otputovala 21. prosinca 2025. sa svojom majkom, 36-godišnjom Jade Oaks, ocem Leejem Mannom (37) i šestogodišnjom sestrom Summer.

Nakon zaraze djevojčica je imala simptome poput povraćanja, mučnine, proljeva i vrućice. Više puta je liječena u medicinskoj klinici odmarališta, ali njezina obitelj rekla je da se svakim danom njezino stanje pogoršavalo. Ariella se vratila u Britaniju 5. siječnja, kada je TUI obaviješten o njezinoj bolesti. Dan kasnije, njezini roditelji odveli su je u bolnicu. Ariella je 7. siječnja prebačena u specijaliziranu dječju bolnicu i stavljena u medicinski induciranu komu. Nažalost, preminula je tri dana kasnije.

Jade Oaks rekla je da je smrt njezine kćeri bila strašan trenutak za njihovu obitelj. U razgovoru za The Sun rekla je: "Osjećali smo se potpuno bespomoćno gledajući Ariellu kako pati. Ne mogu ni opisati bol zbog gubitka djeteta. Zaslužujemo odgovore o tome što se dogodilo našoj kćeri."

Ubrzo su se gospodin Oaks i gospodin Mann čuli u vezi s djecom u sličnoj situaciji. Roditelji Arthura Broughtona, Sharon Turner i Daniel Broughton trenutačno također traže odgovore nakon što im se sin razbolio prošlog kolovoza tijekom obiteljskog odmora.

Obitelj, koja je iz Glossopa u Derbyshireu, boravila je u odmaralištu Jaz Makadi Aquaviva tjedan dana. Međutim, nakon prvih nekoliko dana odmora Arthur je dobio bolove u trbuhu, vrućicu i proljev. Obitelj se 7. rujna vratila u Britaniju, gdje je Arthur hitno prevezen u bolnicu nakon što je iskašljavao krv. Liječnici su potvrdili da se do 11. rujna zarazio E. coli – što je dovelo do HUS-a.

Arthur je potom stavljen na dijalizu, a nakon što je primljen na intenzivnu njegu, priključen je na respirator. Konačno je otpušten iz bolnice nakon tri tjedna, ali i dalje pati od problema s bubrezima i svakodnevno uzima lijekove. HUS je također toliko teško utjecao na Arthurov mozak da je patio od nerazgovijetnog govora te je morao ponovno učiti hodati.

FOTO Zastave na pola koplja, puste ulice i upaljene svijeće: Drniš tuguje za ubijenim Lukom, cijeli grad otišao na pogreb

Odvjetnik koji zastupa obitelji naveo je da je "razlog za veliku zabrinutost" to što se svaki incident dogodio u istom hotelu. Rekli su da se usredotočuju na pružanje "odgovora koje zaslužuju", uz istodobno pružanje stručne podrške.

Turistički operater TUI od tada je naručio neovisnu istragu u hotelu, koja je uključivala procjene higijene i sigurnosti hrane na licu mjesta, u kojoj nisu pronađeni tragovi E. coli. U izjavi su naveli kako su "duboko ožalošćeni" zbog Arieline smrti te da im je "žao čuti" za teške bolesti Arthura i Chloe. Također su naveli da izvješća o bolesti, pogotovo djece, shvaćaju vrlo ozbiljno.