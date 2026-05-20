Ukrali radioaktivni spremnik da ga prodaju kao staro željezo, fizičar Tadić zgrožen: 'Ljudi nisu svjesni kakva je to opasnost'

Počinitelji iz Kutine – dvojica u četrdesetim godinama i jedan 21-godišnjak – ušli su u posjed opasnog materijala tijekom sanacije opožarenog tvorničkog pogona. Prema presudi Općinskog suda u Zlataru, cilj im je bio zarada na sekundarnim sirovinama. Meta krađe bio je metalni zaštitni spremnik u kojem se nalazio demontirani radioaktivni gromobran. Materijal je tamo bio privremeno deponiran nakon što je u velikom požaru u prosincu 2022. uništen krov zgrade, a inspektori za nuklearnu sigurnost izolirali povišeno zračenje unutar objekta. Istraga je potvrdila da su na vratima spremišta, kao i na samom kućištu uređaja, stajale uočljive oznake upozorenja o ionizirajućem zračenju.

"Ljudi očito nisu svjesni koliko su glupo i opasno postupili", upozorio je nuklearni fizičar Tonči Tadić komentirajući za 24sata slučaj krađe spremnika s radioaktivnim izvorom iz bivše tvornice u Oroslavju. Tadić upozorava da kontakt s takvim predmetom može imati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno ako se radioaktivni izvor dira rukama ili dulje vrijeme drži u neposrednoj blizini tijela. "To je jako opasno. Problem nastaje već samim rukovanjem, a ljudi očito nisu razumjeli s čim imaju posla", rekao je.

Riječ je o tehnologiji koja je u Europskoj uniji zabranjena, no i dalje je prisutna na krovovima u susjednim zemljama poput Srbije i Bosne i Hercegovine. Tadić ističe da su takvi gromobrani sigurnosni rizik čak i kada nisu ukradeni. "Neki pametnjakovići očito misle da su vlasti u Srbiji pametnije, pa je dobro nabaviti radioaktivni gromobran, ali radi se o očitoj gluposti", upozorio je Tadić. Objasnio je i dodatni rizik takvih sustava. "Ako grom pogodi radioaktivni gromobran, radioaktivni materijal može završiti raspršen po krovu i okolici kuće. Kuća možda bude spašena od udara groma, ali od tog trenutka krov i okoliš postaju opasni", kaže Tadić. Zbog svega apelira da osobe koje su došle u kontakt s uređajem što prije kontaktiraju policiju i predaju ga nadležnim službama radi sigurnog skladištenja.

Da podsjetimo, veliki požar u prosincu 2022. godine zahvatio je prostore bivše tvornice u Oroslavju, pri čemu je došlo i do urušavanja krova na kojem se nalazio radioaktivni gromobran. Nakon intervencije djelatnici Inspekcije za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdili su povišene razine ionizirajućeg zračenja unutar objekta. Iako tada nije postojala neposredna opasnost za stanovništvo izvan tvorničkog kruga, opasni je materijal bio sigurno pohranjen u posebno osiguranoj prostoriji. Unatoč jasnim upozorenjima, upravo su taj spremnik trojica muškaraca odlučila uzeti. U razdoblju od prosinca 2022. do travnja 2023. godine sudjelovali su u raščišćavanju opožarenog prostora, gdje su uočili metalni zaštitni spremnik modela EKO-KON3-S. Na njemu su bila jasno istaknuta upozorenja o prisutnosti radioaktivnih tvari i ionizirajućeg zračenja, jednako kao i na vratima prostorije u kojoj je bio pohranjen.