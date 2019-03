'Nitko ne smije okretati glavu od toga. Predsjednica se složila da imamo puno posla'

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović primila je u utorak u 12 sati predstavnice inicijative #SpasiMe koju je pokrenula glumica i producentica Jelena Veljača.

– Počinje sastanak s inicijativom # spasime za nultu stopu tolerancije na nasilje u obitelji – napisala je predsjednica na svojem profilu na Twitteru .

– Ono što trebamo mijenjati jest svijest. Nitko ne smije okretati glave od toga. Predsjednica se složila da imamo mnogo posla što se tiče edukacije. Moramo biti vrlo pažljivi, educirati ljude i pričati o ovome glasno – kazali su iz inicijative za N1.

– Ovo je bio sastanak od simboličke važnosti za ovu inicijativu – predsjednica ju je podržala, mi smo razgovarali o potencijalnim modelima s obzirom na to da smo svjesni njezinih ovlasti po pitanjima naših zahtjeva i pokušat ćemo naći model u kojem će ona i javno podržati ono što radimo. Što se tiče jučerašnjeg sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem, on je za nas bio konkretniji, mnogo važniji u konkretnijim pitanjima i tamo smo naišli na dobru volju, to je moj osobni dojam – rekla je Jelena Veljača, piše HRT.