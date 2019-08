Predsjednica odgovorila na zahtjev Mosta o opozivu ministra Kujundžića

Iz Ureda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović stigao je odgovor na zahtjev kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji je poslao predsjednici formalni poziv da iskoristi svoju ustavnu ovlast i sazove izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj bi se odlučilo o oporbenom zahtjevu za smjenom ministra zdravstva Milana Kujundžića.

"Nakon zaključka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora kojim se odbija sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora u povodu prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja dr. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva Republike Hrvatske, predsjednik Kluba Mosta nezavisnih lista g. Nikola Grmoja obratio se Predsjednici Republike Hrvatske 6. kolovoza 2019. sa zahtjevom da na temelju članka 79. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske uputi predsjedniku Hrvatskog sabora zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora.

Poštujući Ustav Republike Hrvatske te uzimajući u obzir činjenicu da je trideset i dvoje zastupnika, potpisnika zahtjeva za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, zatražilo od Ustavnog suda da podnese Hrvatskom saboru izvješće o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti u vezi s navedenim zaključkom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Predsjednica Republike Hrvatske poziva Ustavni sud da postupi u skladu sa svojim ustavnim ovlastima i odgovori na Prijedlog zastupnika od 22. srpnja 2019.

Ako bi Ustavni sud ocijenio da su se stekli ustavni uvjeti da Predsjednik Hrvatskog sabora sazove izvanrednu sjednicu, a Predsjednik Hrvatskog sabora to ne bi učinio, Predsjednica Republike Hrvatske donijet će odluku o zahtjevu o izvanrednom zasjedanju Hrvatskoga sabora u skladu sa svojim ustavnim ovlastima", priopćeno je iz Ureda predsjednice.

Podsjetimo, u pismu predsjednici Most podsjeća da su 32 zastupnika još 22. srpnja zatražila da se raspravlja o povjerenju Kujundžiću, ali da im je predsjednik Sabora Gordan Jandroković otpisao kako se nisu stekli uvjeti sa sazivanje izvanredne sjednice i kako će se njihov prijedlog raspraviti na redovitoj sjednici u rujnu. S obzirom na to da je Ustavom propisano da se rasprava i glasovanje o povjerenju premijeru ili pojedinom članu Vlade mora provesti najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva, oporba se obratila Ustavnom sudu no nisu dobili odgovor.