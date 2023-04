Predao se osumnjičeni za pucnjavu u Splitu: U postaju došao u pratnji majke i odvjetnice

rekao da Plenković radi veličinu od sebe

Mlinarić: Branitelji su stvarali slobodnu Hrvatsku dok su diplomati ispijali vino po sastancima

Mlinarić je upozorio da, da danas pitate Ministarstvo branitelja i hrvatsku državu koliko je ljudi prošlo kroz logore, oni to ne znaju, no naglasio je kako ipak postoji popis u Ženevi te zaključio: ''Ja to ne tražim zbog sebe. Ja sam bio vojnik i bio sam spreman na sve. Ali ona djeca od 16 godina, one žene koje su bile silovane po logorima, neprihvatljivo je njih prepustiti samima sebi i odbaciti, pustiti ih niz vodu i reći 'Baš nas briga za vas, nećete dobiti ništa, neće se ni znati da ste bili po logorima, jer je to netema''.