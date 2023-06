Pred nama je oblačan vikend: Poslijepodne mogući lokalni pljuskovi

Na Jadranu pretežno sunčano ali nestabilno, s promjenjivom naoblakom koju bi ujutro na zapadu unutrašnjosti mogla pratiti kiša, prognoza je državnog Hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za subotu. Popodne su lokalni pljuskovi najvjerojatniji u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, u Dalmaciji popodne i jugozapadnjak, pod Velebitom prijepodne mjestimice jaka bura s olujnim udarima zbog koje je na snazi narančasti meteoalarm. Za Istru i Dalmaciju upaljen je žuti meteoalarm, a u ostatku zemlje vremenski bi uvjeti trebali biti povoljniji.

U Zagrebu se očekuje oblačno vrijeme, no nema najava za kišu - savršeno vrijeme za rekreaciju na otvorenom, uz ugodne temperature do 24 stupnja. Najviša temperatura u ostatku zemlje od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.

U nedjelju će vrijeme biti slično današnjem no nešto nestabilnije. Povremeno će biti povećane naoblake, osobito poslijepodne kada su najvjerojatniji i mjestimični pljuskovi s grmljavinom diljem Hrvatske. Vjetar slab, duž obale poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, duž obale i na otocima između 16 i 20 °C. Najviša dnevna većinom od 23 do 28 °C.