Krenulo odbrojavanje: Sve je spremno za Večernjakovu biciklijadu, uskoro će start

Pod sloganom "Praznik na dva kotača" stigla nam je i 41. Večernjakova biciklijada. Sa startom na zagrebačkom Trgu dr. Franje Tuđmana, koji je u 10 sati, biciklistička karavana krenut će prema samoborskom Vugrinščaku gdje nas očekuje bogata gastronomska ponuda, sportska natjecanja, "Wine&paint" radionice, pub kviz, osvježenje u bazenu te brojne animacije i radionice za najmlađe.

Startne brojeve, vodu i prigodne majice možete podići na startnoj liniji već od devet sati, no prije nego krenemo u osvajanje rute iz 1979. valja se dobro zagrijati, a za to će se, 20 minuta do pola sata prije starta pobrinuti trenerica fitnessa Renata Sopek.

Kao i lani, biciklistička kolona će se s Tuđmanova trga kretati Reljkovićevom, Ilicom, Alejom Bologne, Škorpikovom, Samoborskom do Podsusedskog mosta pa potom Ulicom Franje Tuđmana, Svetonedeljskom, Ulicom Ivana Perkovca, potom će prijeći preko glavnog trga u Samoboru, Trga kralja Tomislava te Ulicom Ferde Livadića i Starogradskom na kraju stići do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak. Cijela je staza asfaltirana i ravna, a smisao biciklijade nije utrkivanje nego druženje, stoga apeliramo na sve sudionike da se drže laganijeg ritma vožnje. Biciklističku karavanu će cijelim putem tradicionalno pratiti policijske snage koje će regulirati i promet. Očekuje se da će prvi sudionici na cilj početi pristizati već oko 11.30 sati.

Pravi spektakl očekuje se od 19.45 sati kada će pozornicom zavladati članovi virotvitičke Vatre te publiku zagrijati nekim od svojih najvećih hitova, a nakon njih čagat će se i uz legendarno Prljavo kazalište.

8:02 - Tata i sin Miroslav i Maks su prvi stigli na ovogodišnju biciklijadu. Potegli su vlakom iz Siska. Kako su rekli našoj novinarki Miji Mitrović, sad će na kavu pa prijava i start. Ovo im je prva biciklijada i vesele se dobrom provodu.

8:00 - Počeli su pristizati prvi biciklisti.