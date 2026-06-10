FOTO Četveronožni vojnici u akciji: Pogledajte kako psi Hrvatske vojske svladavaju buku
Cilj obuke službenih pasa je njihovo postupno privikavanje na različite situacije i okruženja s kojima se mogu susresti tijekom vojne službe kako bi zadaće izvršavali bez stresa i neželjenih reakcija, istaknula je poručnica Matea Štangl.
U sklopu terenske obuke u vojarnama u Divuljama i Splitu psi se upoznaju s plovilima, čamcima i transportnim helikopterima. Obuka se provodi postupno, od istraživanja letjelice u mirovanju, preko privikavanja na buku motora i rotora, do ulaska u helikopter i leta.
Rezultati su vrlo pozitivni jer su psi pokazali smirenost, stabilnost i povjerenje u vodiče, potvrđujući kvalitetu sustava uzgoja, selekcije i obuke Hrvatske vojske. Veterinarski stručnjaci pritom prate njihovo fizičko i psihičko stanje od okota do završetka službe.
Oružane snage Republike Hrvatske raspolažu sa stotinjak službenih pasa različitih specijalnosti, a vlastiti uzgoj belgijskih i njemačkih ovčara omogućuje razvoj kvalitetnih radnih linija prilagođenih potrebama Hrvatske vojske.