Trump Iran nazvao propalom državom i zahvalio Alahu: 'Nasilnik Bliskog istoka je mrtav'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao burne reakcije nakon dvije žestoke objave na društvenoj mreži Truth Social u kojima je poručio da je iranska vojska “potpuno uništena” te da se Iran nalazi na rubu propasti zbog američke pomorske blokade.

“Iranska vojska je potpuni kaos. Velik dio nje, poput mornarice i zračnih snaga, više praktički ne postoji. Potpuno su poraženi. Iran samo priča, ali ne poduzima ništa. Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV!”, napisao je Trump u prvoj objavi.

Foto: Truth Social Screenshot

Dodao je kako je Teheran “predugo odugovlačio s pregovorima” o sporazumu koji bi, prema njegovim riječima, bio odličan za Iran, ali sada će “morati platiti cijenu”. U drugoj objavi Trump je ustvrdio da američki mediji namjerno skrivaju uspjeh američke pomorske blokade protiv Irana.

“Lažni mediji odbijaju izvještavati koliko je učinkovita američka pomorska BLOKADA, najuspješnija blokada u povijesti pomorskog ratovanja. NIŠTA ne prolazi osim ako mi to ne želimo. To je čelični zid!”, napisao je američki predsjednik. Trump tvrdi da Iran zbog blokade praktički više ne posluje, da ne može plaćati vojsku ni račune te da ubrzano postaje “propala država”. “Ipak, puno nafte izlazi van. Hvala Alahu!”, dodao je Trump u objavi koja je izazvala dodatne reakcije na društvenim mrežama.