Butković žestoko udario po SDP-u i Možemo: 'Nastavlja se putujući cirkus!'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković (HDZ) izjavio je u srijedu, nakon što su čelnici SDP-a i Možemo održali konferenciji za novinare u Rijeci, da se nastavlja "putujući cirkus" u kojem SDP i Možemo napadaju Vladu i premijera ne nudeći pritom nikakva rješenja.

Indikativno je da baš u Rijeci predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić govori o inflaciji i nekim potezima Vlade, zaboravljajući što je on, dok je bio ministar, radio za Rijeku i Primorsko-goransku županiju te općenito za Hrvatsku kao ministar prometa, rekao je Butković. Dodao je kako inflacija još uvijek nije na razini koju Vlada želi, ali je trend u opadanju, što je rezultat Vladinih mjera protiv inflacije i subvencioniranja plina i cijena energije i goriva.

Butković je ustvrdio da je inflacija u Hrvatskoj najviše generirana ratom na Bliskom Istoku i u Hormuškom tjesnacu, a Vlada je reagirala pravodobno štiteći cijenu goriva i donoseći paket ciljanih mjera. Naglasio je kako neće biti nikakvih povećanja rashoda državnog proračuna. Uvodi se porez na ekstra dobit za tvrtke koje su u protekle tri godine ostvarile velika povećanja bruto dobiti. Smatra da je to solidarno i pošteno, jer su neki koristili situaciju da podignu marže, što je utjecalo i na povećanje inflacije.

Butković je spomenuo i povećanje paušala u turizmu sa 70 na 100 eura, odnosno sa 100 na 150 eura, ocijenivši kako nije riječ ni o kakvom udaru na male iznajmljivače. To se primjenjuje od 1. siječnja pa teza da će antiinflacijske mjere dodatno povećati inflaciju ne stoji. Spomenuo je i mjeru za paušalni obrt, kojemu se priznaje trošak od 85 posto u rashodima. Tu će doći do određenih korekcija tako da će se nejednakost onih koji se bave paušalnim obrtom i onih koji se bave nesamostalnim radom smanjiti.

Istaknuo je i ukidanje poreza na dohodak na mirovine, ustvrdivši da će svim umirovljenicima od 1. siječnja mirovine biti veće. Rijeka je, dok je SDP vladao u Hrvatskom, a Hajdaš Dončić bio ministar, najbolje osjetila što je stagnacija, kazao je Butković istaknuvši da će ove godine biti završen Istarski ipsilon, nastavlja se izgradnja autoceste prema Žutoj Lokvi, a promet riječke luke je premašio promet tršćanske luke.

Također je rekao da je Sandra Benčić na saborskom odboru za Ustav „izjavila da smo stoka“, što najviše govo0ri o njoj samoj, a o vjeruje da takvi ljudi u Hrvatskoj nikada neće doći na vlast. Saborski zastupnik HDZ-a Josip Ostrogović rekao je da su u Rijeku došli pametovati "ljudi koji su Rijekom vladali 30 godina i ostavili ju u rasulu" i naveo projekte ostvarene za vrijeme HDZ-ove Vlade na riječkom području.