Tko je čovjek koji provodi teror nad migrantima u SAD-u? Njegovi 'vojnici' silom provaljuju u kuće i uništavaju imovinu

Gregory Bovino u utorak je stao pred novinare u Minneapolisu, slaveći opseg uhićenja koja su provedena pod njegovim nadzorom. Tijekom ove administracije, više od 10.000 kriminalnih ilegalnih imigranata uhićeno je ovdje u Minneapolisu u protekloj godini“, izjavio je zapovjednik granične patrole. „I samo u posljednjih šest tjedana, u posljednjem porastu, 3000 uhićenja od strane najopasnijih počinitelja koji djeluju u Minneapolisu.“

Kako piše Telegraph, Idućeg dana prosvjednici su ga gađali hranom dok je prolazio kroz grad, što je ilustracija bijesa koji je njegov dolazak izazvao. Minnesota je postala najnovija točka sukoba u nacionalnoj akciji protiv ilegalnih imigranata koju vodi Donald Trump. Agenti ICE-a i granične patrole nerijetko su viđeni kako izvode ljude iz vozila, hvataju osumnjičene u trgovačkim centrima i na parkiralištima te provode iznenadne racije. U ponedjeljak je također objavljeno da je Pentagon naredio pripremu za moguć premještaj oko 1500 vojnika u grad.

Ovaj val represije uslijedio je nakon tjedana prosvjeda u saveznoj državi, nakon što je 37-godišnja žena, Renee Good, ubijena od strane imigracijskog službenika početkom siječnja. „Osjeća se kao da je naša zajednica pod opsadom od strane naše vlastite savezne vlade“, rekao je državni zastupnik Michael Howard prošli tjedan.

Bovino je prvi put postavljen na čelo velikih operacija provedbe imigracijskih zakona u lipnju, kada je administracija Donalda Trumpa pokrenula početnu akciju u Los Angelesu. Dvije godine ranije bio smijenjen s dužnosti zapovjednika sektora granične patrole u El Centru u Kaliforniji, a prema izvještaju Associated Pressa usmjeravalo ga se prema mirovini. Bovino danas sebe naziva „zapovjednikom granične patrole na visokoj razini“.

Od lipnja je vodio operacije u Chicagu, Sjevernoj Karolini, New Orleansu, a posljednje i u Minneapolisu, koristeći taktike koje su često bile na meti kritika ljevice. Agenti pod njegovim zapovjedništvom razbijali su prozore automobila, silom otvarali vrata kuća i provodili uhićenja koja kritičari smatraju prijetnjom zakonodavne represije i zastrašivanja.

Bovino često sudjeluje u operacijama noseći taktičku opremu i oružje što dodatno podupire sliku militarizirane policije. U listopadu, u četvrti Little Village u Chicagu, snimljen je kako baca plinski spremnik na prosvjednike bez prethodne usmene opomene, što predstavlja očito kršenje privremene zabrane od strane suca koja ograničava upotrebu sile.

Bovino je branio svoje ponašanje, rekavši da vjeruje kako su „svi postupci primjene sile bili više nego primjeriti“. Na internetu redovito objavljuje videozapise s glazbom rap, njegujući reputaciju „čovjeka tvrde ruke“. Rekao je da ga je film „The Border“ iz djetinjstva inspirirao da se pridruži graničnoj patroli, gdje su Jack Nicholson i Harvey Keitel igrali imigracijske agente. Film ga je naljutio jer je prikazivao granične službenike kao zlikovce, pa je odlučio učiniti suprotno.

Njegov pristup provedbi zakona opisuje kao „okreni i spali“, što je postalo sinonim za brze racije koje ne uzimaju u obzir posljedice za zajednicu. Prema Chicago Sun-Timesu, čak i u njegovim prethodnim ulogama, Bovino je privlačio pažnju, jednom pozvavši novinare da ga gledaju dok je plivao u betonskom kanalu za navodnjavanje u Kaliforniji, upozoravajući migrante na jake struje.

Međutim, trenutni fokus na Bovina dolazi u trenutku kada federalna porota razmatra jesu li Snapchat poruke jednog Chicaga, Juana Espinoze Martineza, predstavljale pravi plan za plaćeno ubojstvo Bovina koji je također bio predmetom dvaju sudskih naloga koji se odnose na rasnu profilaciju, na što je administracija uložila žalbe. Jedan od tih naloga odnosio se na racije koje je predvodio u kalifornijskoj dolini San Joaquin tijekom posljednjeg mjeseca Bidenove administracije, dok je drugi bio vezan za operacije u Los Angelesu.

Bovino je negirao optužbe za rasnu profilaciju, a prema njegovim riječima, raniji smještaj u kolovozu 2023. godine bio je zbog manjih prijestupa: fotografije na društvenim mrežama na kojima pozira s M4 automatskom puškom, neprikladni postovi na društvenim mrežama prema Bidenovoj administraciji i svjedočenje na Kongresu u kojem su sektorski šefovi dali izjave o uvjetima na granici tijekom rekordnog porasta migranata.

Bovino je nedavno privukao pažnju kada je fotografiran u trenci dok je patrolirao Minneapolisom, što je izazvalo usporedbe s uniformama nacističkih časnika na društvenim mrežama. Bovino je u obrani taktike imigracijskih službenika rekavši da su one „dobro utemeljene u zakonu“. „Sve što radimo je legalno, etički i moralno“, rekao je u utorak.