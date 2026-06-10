Lažni taksisti turistima naplaćivali i 2500 eura umjesto 40: 'Odmah sam blokirao karticu'

Međunarodna banda lažnih taksista sustavno je varala turiste u Parizu koristeći namještene beskontaktne čitače kartica, čime su oštetili žrtve za gotovo 680.000 eura, tvrde francuski tužitelji. Optuženici su se predstavljali kao legitimni taksisti, koristeći automobile s krivotvorenim registarskim pločicama. Najčešće su ciljali turiste koji čekaju u blizini Eiffelovog tornja, željezničkog kolodvora Montparnasse te velikih robnih kuća. Četvorica vozača optužena su za prijevaru. Na beskontaktnim terminalima mijenjali su iznos tako što bi zaklonili zaslon ili koristili oštećeni zaslon, zbog čega žrtve nisu mogle vidjeti stvarni iznos koji odobravaju. Na taj način su obične vožnje od 19 eura pretvarali u naplatu i do 1900, pa čak i 2500 eura. Većina turista shvatila je da su prevareni tek nekoliko dana kasnije, kada su provjerili svoje bankovne izvode. Dosad je oko 80 turista podnijelo zahtjeve za povrat ukupno 680.000 eura.

Kako piše Daily Mail žrtva poznata kao David kazao je da je za vožnju s Trocadéra platio 38,60 eura. Kasnije je otkrio da mu je skinuto 2500 eura. "Odmah sam blokirao karticu, otvorio spor s bankom i podnio prijavu policiji", rekao je za francuski Capital. Tužitelji navode da je banda u slučajevima kada bi putnici osporili cijenu pribjegavala i nasilju. Jedan putnik je navodno pregažen nakon što je protestirao, zbog čega dva mjeseca nije mogao raditi.

Prijevaru je navodno organizirao 27-godišnjak po imenu Boubaker, koji je osigurao osam vozila prerušenih u taksije s lažnim registarskim oznakama. Banda je koordinirala aktivnosti od prosinca 2024. do siječnja 2026. preko Snapchat grupe pod nazivom "Elchapo94", reference na meksičkog narkobosa El Chapa. Policija je trojicu osumnjičenika uhitila 3. lipnja u ranim jutarnjim satima u racijama u općinama Chennevières, Bonneuil-sur-Marne i Essonne na periferiji Pariza. Tijekom pretresa Boubakerove kuće pronađeno je 53.000 eura u gotovini, kalašnjikov s municijom, velike količine novca, luksuzna roba, krivotvorene registarske pločice i oprema za taksi vozila. Četvorica osumnjičenika terete se za prijevaru i pranje novca. Prijeti im do 10 godina zatvora. Nisu se još službeno izjasnili o krivnji.