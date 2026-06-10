Uspješno izvedena međuresorna vatrogasna vježba u tunelu Učka

Međuresorna vatrogasna vježba u kojoj je sudjelovalo više od stotinu vatrogasca iz javnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Istarske i Primorsko-goranske županije, predstavnici hitne medicinske službe i drugi, uspješno je izvedena u srijedu u tunelu Učka s istarske strane.

Cilj vježbe "Sigurnost 26" bio je potvrditi Hrvatsku kao sigurnu zemlju za strane i domaće turiste i građane u dolasku, odlasku i boravku na turističkim destinacijama kroz provjeru funkcioniranja sustava domovinske sigurnosti (SUDOS), profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i žurnih službi.

Premijer Andrej Plenković ocijenio je da su sudionici pokazali visoku razinu sinergije i sjajnu sposobnost. "Vaša spremnost, obučenost i zalaganje pokazuju da ono što smo spremni učiniti u ovako kratkom roku i okolnostima predstavlja svjetski standard", istaknuo je Plenković nakon vježbe.

Smatram da smo na ovaj način obilježili praktični početak prave protupožarne sezone u ljetnim mjesecima, rekao je premijer. Od 15. lipnja kreće sa svojim redovnim aktivnostima zapovjedništvo u Divuljama, dodao je. Plenković je rekao da je Vlada donijela sve potrebne dokumente i da je uspostavljena koordinacija koju vode nadležni ministri.

Tijekom vježbe simuliran je sudar dvaju vozila u cijevi tunela Učka, te požar koji se razvio. Požar su ugasili vatrogasci, a desetak ozlijeđenih zbrinuli su djelatnici hitne medicinske pomoći. U blizini je simuliran požar šumskog područja, kao posljedica zapaljenih vozila. U gašenju su sudjelovali vatrogasci s desetak vatrogasnih vozila, pridružila su se i dva air tractora i dva kanadera. Helikopter Hrvatske vojske je dovezao i desantirao dvojicu specijalno osposobljenih vatrogasaca na požarište.

Na vježbi su bili i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Uz njih, vježbu su pratili glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i drugi uzvanici.