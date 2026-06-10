Njemački list: 'SAD ulaže milijarde na Balkanu i jača svoju vojnu prisutnost'. Ulazi li Europa u novu stratešku ovisnost?

„Sjedinjene Američke Države koriste transformaciju europskog energetskog snabdijevanja kako bi proširile svoj geopolitički utjecaj na Balkanu. Ulaganjima u plinovode i LNG terminale te dugoročnim ugovorima o isporuci ukapljenog plina žele postati najvažniji snabdjevač plinom na Balkanu. No u Bruxellesu raste zabrinutost da bi Europa time mogla jednu staru ovisnost zamijeniti novom", piše njemački list Kölner Stadtanzeiger, a prenosi Deutsche Welle.

Autor teksta Gerd Höhler osvrće se na Gospodarski forum u Dubrovniku, na čijim su marginama američke tvrtke nedavno potpisale ugovore vrijedne više milijardi dolara. "Među najvažnijim projektima je izgradnja plinovoda Južna interkonekcija (Southern Interconnection), kojim bi američki ukapljeni zemni plin (LNG) s Krka bio transportiran u Bosnu i Hercegovinu", navodi list.

Plinovod dug 236 kilometara, čija se vrijednost procjenjuje na 1,5 milijardi dolara, financirat će, izgraditi i njime upravljati američka tvrtka AAFS Infrastructure and Energy LLC., kaže se dalje u tekstu i dodaje da AAFS ima bliske veze s okruženjem predsjednika Donalda Trumpa, te da je američki ministar energetike Chris Wright rekao da će ovaj projekt imati podršku američke vlade.U kelnskom listu se potom ističe strateški značaj, koji ovaj projekt ima za BiH. "Zemlja trenutno gotovo sav svoj plin uvozi iz Rusije putem plinovoda Turski tok preko Bugarske i Srbije. Puštanjem u rad Južne interkonekcije, planiranim za 2028. godinu, Bosna i Hercegovina bi prvi put dobila direktan pristup neruskim izvorima plina", navodi list.

Potom se kritizira što je vlada u Sarajevu dodijelila 30-godišnju koncesiju za izgradnju i upravljanje plinovodom američkoj firmi, posebnim zakonom i bez javnog tendera, kao i da se to nije dopalo Bruxellesu. „EU upozorava da zaobilaženje standardnih procedura javne nabave može ugroziti integraciju zemlje kao kandidatkinje u europsko energetsko tržište i otežati pristup sredstvima iz Razvojnog plana EU-a za zapadni Balkan. Ali unatoč tim rezervama, američke investicije u regiji uglavnom su dobrodošle. Mnoge zemlje zapadnog Balkana i dalje su snažno ovisne o ruskom plinu. Njihova energetska infrastruktura je zastarjela, a europska sredstva za modernizaciju mreža stižu sporo", piše Kölner Stadtanzeiger.

U tekstu se spominje i da pregovori o pristupanju EU-u napreduju vrlo sporo, iako je ruska agresija na Ukrajinu povećala sigurnosni i energetski značaj zapadnog Balkana. "U međuvremenu SAD sklapa poslove. Američki Kongres je u veljači usvojio zakon pod nazivom Western Balkans Democracy and Prosperity Act, čiji je cilj produbljivanje gospodarske suradnje sa zemljama regije i poticanje američkih ulaganja, pri čemu LNG ima ključnu ulogu."

Američki LNG, navodi list, pomaže kod zamjene ruskog plina. „S druge strane, raste zabrinutost da Europa ulazi u novu stratešku ovisnost – ne samo gospodarsku nego i geopolitičku", upozorava se u članku njemačkog lista i citira potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera, koja je upozorila da EU znatno povećava svoju ovisnost o uvozu ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a.

„Američka energetska ofenziva dio je šire strategije. Američke tvrtke ulažu i u digitalnu infrastrukturu na Balkanu kako bi potisnule kineske dobavljače poput Huaweia i ZTE-a. Paralelno s tim, SAD jača i svoje vojno prisustvo u regiji", piše Kölner Stadtanzeiger i zaključuje: „Energetska, infrastrukturna i obrambena politika sve se više isprepliću. Dok Europska unija sporo napreduje s procesom proširenja, Sjedinjene Države kroz LNG isporuke i strateške investicije osiguravaju sve veći utjecaj u regiji, koja se nakon završetka Hladnog rata dugo smatrala europskom interesnom sferom."