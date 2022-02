Pravni stručnjak o situaciji nakon uhićenja ministra Horvata: Sada postoje dvije opcije

O uhićenju ministra Darka Horvata i mogućoj rekonstrukciji Vlade govorilo se u večerašnjoj emisiji Otvoreno, a u kojoj su gostovali Damir Habijan, saborski zastupnik HDZ-a, Domagoj Hajduković, saborski zastupnik iz Kluba Socijaldemokrati, Hrvoje Zekanović, nezavisni saborski zastupnik, Stjepo Bartulica, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Krešimir Macan, politički analitičar, Marija Selak-Raspudić, saborska zastupnica MOST-a i doc. dr. sc. Mato Palić s Katedre ustavnog i europskog prava Pravnog fakulteta u Osijeku.

Habijan je rekao kako je očekivano da oporba zaziva ostavku ministra, a što se tiče curenja informacija iz DORH-a to je postala praksa, kako kaže to nije prvi put.

- Od subote kada je objavljeno da je ministar Horvat uhićen, tamo su bile kamere i od subote na nedjelju smo imali gotovo prijenos izjava, sms poruka, dokaznog materijala - rekao je, piše HRT.

Hajduković je rekao kako je oporbi curenje informacija bilo sporno i prije, ali se zapitao kako je HDZ-u to sporno tek sada. Smatra kako je zabrinjavajuće prozivanje DORH-a i USKOK-a, institucija koje bi trebale biti neovisne.

Zekanović je rekao kako likuje što je SDSS-ova ekipa uhvaćena s „rukama u pekmezu, ali kako kaže, neka institucije rade svoj posao. No zapitao se kako to da se uhićuje ministar Horvat dva dana prije rasprave u Saboru o njegovom povjerenju.

Što se tiče ove situacije s ustavno pravnog aspekta, Mato Palić naglašava kako postoje dvije opcije. Jedna je da imamo Vladu gdje nedostaje jedan ministar i to se, kako kaže, mora riješiti, no što će biti u danima koji dolaze još uvijek nije jasno.

- Ili će doći do nekakve rekonstrukcije Vlade ukoliko za to postoji potpora zastupnika u Hrvatskome saboru koje je hrvatski narod izabrao na izborima 5. srpnja 2020. godine, a druga nekakva opcija, koja opravdano zaziva politička oporba, bi bili prijevremeni parlamentarni izbori. Kad su u pitanju prijevremeni parlamentarni izbori, ja bih htio samo podsjetiti na činjenicu da koncem prošle godine su objavljeni rezultati popisa stanovništva i mislim da SDP je izašao s jednom idejom redizajna izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj. Naime na tim izborim, 2020. godine matematički gledano parlamentarna većina od 76 zastupnika je u odnosu na parlamentarnu manjinu od tada 75 zastupnika, ne računajući naknadno pridodanog zastupnika, pa je sada 77:74, dobila nešto manje od 140 tisuća glasova, važećih glasova. Što će zapravo reći da u ovakvom izbornom modelu kakav je kod nas, sa svim njegovim elementima, je mogući izborni ishod da parlamentarnu većinu tvori politička stranka i koalicijski partneri koji su dobili manje glasova na izborima. To je ustavno-pravno neprihvatljivo i neodrživo - rekao je Palić.