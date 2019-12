VIDEO 'Prevarili su se misleći da će Milanović i Grabar-Kitarović lako u drugi krug'

Politički analitičari Krešimir Macan i Božo Skoko u studiju Večernjeg lista govorili su o predsjedničkim izborima. Između ostalog, komentirali su tijek kampanje, o kojim temama bi kandidati trebali govoriti, kako bi trebali djelovati te tko bi mogao u drugi krug izbora. Emisiju je vodila Iva Puljić-Šego.

- Kakva je ovo kampanja bez spota. Koliko već traje, a nemaju ni spot za društvene mreže - prigovorio je Macan dok je Skoko dodao kako je problem u tome što nema ideja.

- Imaju mogućnost besplatno doći do glasača, no kandidati to ne koriste - tvrdi Skoko.

- Svaka kampanja je rat. Imaš obavještajce, pripremu, napad... - naglašava Macan i dodaje da kandidatima nedostaje strategija.

- Svi su u njihovim stožerima mislili kako Grabar-Kitarović i Milanović lagano idu u drugi krug pa su kazali nećemo trošit novac.

- Niti jedan kandidat ne dominira temema, ne nameću ih pa mediji love gafove i gluposti - tvrdi Skoko.

U drugom krugu su mogući svi scenariji.

- Čak ne bih otpisano Kolakušića. On ima šansu i ne bi ga trebalo otpisati u odnosu na troje najistaknutijih kandidata - naglasio je Skoko.

- Vanjska politika je nešto gdje predsjednik može dati snažan pečat. To su teme o proširenju EU, gdje je naša pozicija u odnosu na SAD i Rusiju... Ali kandidati ih ne komuniciraju dovoljno - dodaje Skoko.

Komentirali su i potporu Crkve predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

- To je poguranac koji je trebao predsjednici. Crkva je rekla - postoji jedan HDZ i ne dirajte nam ga. Apelirali su na stabilnost o kojoj pričaju i predsjednica i Vlada - kaže Macan.

Može li predsjednica kapitalizirati tu potporu i utjecaj Crkve na birače.

- U nekoj mjeri može. No dobar dio građana ne voli da ih se docira. Crkva je naglasila nacionalne intrerese, a zazvonio mi je citat iz Bozanićeve propovjedi - 'Hrvatska je članica EU, ali nalazi se na rubu i treba nam stabilnost'. Svi strahuju od izjava poput onih 'kad dođem na Pantovčak raspustit ću vladu, a vojsku postaviti na granicu...' iako je to nemoguće zbog predsjedničkih ovlasti - kaže Skoko i dodaje:

- Što se tiče profila kandidata, Crkvi su bliski Grabar-Kitarović i Škoro. Jedino što s predsjednicom znamo na čemu smo, no kod Škore postoje nepoznanice.

Video - Predsjednički kandidati