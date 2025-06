Pratili su kretnje motora i uočili da je u nekom trenutku promijenio i izgled i vozača, a imaju i svjedoka promjene vozila

Petak je, 13. lipnja, 17.07 je i na jednoj nadzornoj kameri vidljiv je promet koji se odvija Krsišćem. Kamera hvata kretanje crnog motocikla koji ima crvene detalje. Motocikl se kreće u smjeru sjevera, a njime upravlja nepoznata osoba odjevena u crnu jaknu, crne hlače, bijele tenisice. Na glavi joj je crna kaciga. Kretanje tog motocikla postat će jedan od najvažnijih dokaza istražiteljima koji su četiri dana kasnije zbog brutalne likvidacije Andree K. i Marijana C. uhitili Matiju M. i Frana R. Prvi je osumnjičen za dvostruko teško ubojstvo počinjeno na podmukli način, a drugi da mu je u počinjenju tih ubojstva pomogao. Obojica su nakon uhićenja ispitana na policiji i tužiteljstvu: Matija M. koji je djelatna vojna osoba i pripadnik Počasno- zaštitne bojne, koja čuva predsjednika države se branio šutnjom. Fran R. je zanijekao to za što ga se sumnjiči, a u srijedu navečer obojica su završili u Remetincu. Istražni zatvor im je određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te osobito teških okolnosti počinjenja djela.

Što ih je motiviralo na brutalnu likvidaciju mladog para, kojeg po neslužbenim informacijama nisu poznavali, za sada je nepoznanica. Jedna od policijskih radnih verzija je da su bili samo izvršitelji naručene likvidacije, no tko je mogući naručitelj, policija za sada nije dokučila. Hoće li, tek će se vidjeti, no u policijskoj kaznenoj prijavi, za sada, se ne spominje naručitelj. Ni poznati ni nepoznati.

Vojnik Matija M. osumnjičen za dvostruko ubojstvo doveden na ispitivanje u državno odvjetništvo

Brutalna likvidacija mladog para na više je načina šokirala javnost. I zbog svoje brutalnosti i zbog činjenice da je Matija M. nakon dvostruke likvidacije, otišao na posao u Počasno-zaštitnu bojnu. Kao da se niša nije dogodilo. Tako se ponašao i u nedjelju, kada je u Sesvetama, u kojima živi, viđen kako šeta psa. A psi, kao i motori te video igre, ono je što je povezalo njega i Frana R. Po neslužbenim informacijama, njih se dvojica intenzivnije druže zadnjih godinu dana, članovi su WhatsUp grupe u kojoj se raspravlja o motociklima, a zajednička im je i ljubav prema psima. Zajedno su igrali i video igre, a dvostruko ubojstvo za koje se sumnjiče, počinjeno je na prilično traljav način. Gotovo kao da su sami pozvali istražitelje da ih otkriju što prije. Ili su možda vjerovali da ih se ne može otkriti.

Što se tiče motocikla s početka teksta, on je vlasništvo Matije M. i glavna je zvijezda njegovih društvenih mreža. Nekoliko očevidaca ispričalo je policiji, kako su taj motocikl vidjeli prije ili poslije ubojstva. Opisali su im i da su vidjeli Hondu Accord, također vlasništvo Matije M. Zahvaljujući tim opisima, policija je izuzela snimke nadzornih kamera iz više ulica na širem području ubojstva. Kretanje motocikla precizno su pratili, doslovno iz minute u minutu. I tako su uočili da su motocikl i vozač vozeći se po Markuševcu, od 16.09 do 18.37 imali jedan izgled, a nakon toga drugi. Jer u 18.37 iz smjera sjevera u Krsišće je ponovo uočen crni motocikl. No ovaj put nije imao crvene detalje, a i izgled vozača je bio drugačiji. Ovaj je bio odjeven u crvenu jaknu, svijetlo plave hlače i imao je crnu kacigu. Video kamere su kretanje motocikla pratile do Sesveta, odnosno do zgrade u kojoj stanuje Matija M. Vozač ga je tamo parkirao, a sa sebe je skinuo i crvenu jaknu i kacigu. Kamera je uhvatila i lice te osobe. Ispostavilo se da je to Fran R. Mladić se uputio prema svom vozilu koje je bilo parkirano u blizini, a policija je naknadno utvrdila slijed događaja. Utvrdili su da je je Matija M. prvo vozio svoj motor, dok ga je Fran R. čekao na dogovorenom mjestu s Hondom Matije M.

Mladići, su kako se sumnja, promijenili izgled motora kojem su ljepljivom trakom oblijepili podvožje, rezervoar za gorivo i sjedalo, a na stakleni vjetrobran motocikla su ljepljivim trkama napravili znak X. Potom se Matija M. motociklom odvezao do garaže u Ulici Črna voda, gdje je skriven oko sat vremena čekao da Andrea K. i Marijan C. izađu iz stana i sjednu u vozilo. To se dogodilo u 18.15, a nakon što su sjeli u vozilo, Matija M. je dotrčao do vozila i sa strane vozača ispalio 16 hitaca. Žrtve su zajedno imale više od 30 strijelnih i prostrjelnih rana po glavi i tijelu i na mjestu su preminule. Matija M. se potom odvezao motociklom, do mjesta gdje ga je čekao Fran R. Predao mu je motocikl, kojim se Fran R. odvezao do Sesveta, dok se Matija M. Hondom Accord, koju su očevici upamtili jer ima spojlere, odvezao na posao u Ured predsjednika.

Ljepljiva traka, kojom su pokušali kamuflirati motor, nađena je u stanu Frana R., odnosno on ju je policiji dragovoljno predao. Kod njega je nađeno i oružje za koje ima dozvolu, no to oružje, navodno nema veze s ubojstvom. Oružje za koje ima dozvolu nađeno je i kod Matije M., a kod njega su nađene i futrole za skriveno nošenje oružja. Je li iz tog oružja počinjeno ubojstvo, znat će se nakon balističkog vještačenja. Za Matiju M. i Frana R. koban je bio i mobitel Matije M. jer ga on smješta na mjesto ubojstva. A u prilog im ne ide ni iskaz svjedoka, koji je opisao kako oko 17 sati ispred svoje kuće vidio automobil i motocikl.

- Spustio sam se na ulicu da vidim o čemu se radi. Pored motocikla je bio mladić u nečem tamnom što je ličilo na kombinezon. Iz vozila je izašao drugi mladić, također odjeven u nešto tamno. Pitao sam ih što rade, a ovaj pored motocikla mi je odgovorio da se nešto pokvarilo. Nešto je gledao po motociklu koji je po nekim dijelovima bio oblijepljen crvenim naljepnicama i nije imao registarsku pločicu. Automobil je imao spojler, nalik na krilo. Ovaj koji je bio pored motocikla kazao je da ide nešto kupiti, što se pokvarilo. Odvezao se prema jugu, a ja sam ostao razgovarati s drugim mladićem. Nakon pola sata onaj drugi mladić se vratio. Sišao je s motocikla, otišao do automobila i sa sebe počeo skidati odjeću koju je imao na sebi. Mladić s kojim sam pričao, prišao je motociklu i s njega počeo odljepljivati jarke trake kojima je motocikl bio oblijepljen. Ovaj koji se motociklom dovezao, je odjeću koju je skinuo stavio u neku vrećicu na stražnje sjedalo, dok je ovaj drugi, koji je sa mnom pričao, nakon što je odlijepio naljepnice iz vozila je uzeo crvenu jaknu, sjeo na motocikl i odvezao se. Ovaj drugi se za njim odvezao u automobilu - ispričao je svjedok policiji.

I tako zapravo potvrdio ono što su istražitelji vidjeli na izuzetim snimkama video nadzora. Uz to, neki očevici su iskazivali da su pred zgradom u kojoj su živjele žrtve vidjeli motocikl koji je na vjetrobranskom staklu imao zalijepljen znak X, dok su neki prepoznali Frana R. kao osobu koja je dovezla Hondu do ulice u kojoj su on i Matija M. zamijenili prijevozna sredstva.